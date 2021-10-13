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حجز دعوى تعويض تامر أمين ضد عبدالناصر زيدان إلى 27 أكتوبر للحكم

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سحر عزازى
03:26 م | الأربعاء 13 أكتوبر 2021
الإعلامي تامر أمين

الإعلامي تامر أمين

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم، دعوى الإعلامي تامر أمين، ضد الإعلامي عبدالناصر زيدان، التي يطلب فيها تعويض 10 ملايين جنيه، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للنطق بالحكم.

وحضر وكيل عن الإعلامي عبدالناصر زيدان، وطلب أجل الادعاء الفرعي، لإساءة استعمال حق التقاضي من جانب الإعلامي تامر أمين، وطلب بتعويض بمبلغ 10 ملايين جنيه.

وأقام تامر أمين، دعواه مستندًا إلى ما نشره عبدالناصر زيدان، من مقاطع فيديو تحمل سبًا وقذفًا وتشهيرا به، إضافة إلى انتهاك حياته الخاصة.

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