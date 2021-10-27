أسعار ومواصفات جاك JS4 موديل 2022.. فئتان وتبدأ من 295 ألف جنيه

ارتفعت أسعار عدد من الطرز المختلفة في السوق المحلي للسيارات الملاكي موديلات العام الجديد 2022، ومن ضمن القائمة سيارة «جاك JS4»، بواقع زيادة سعرية تراوحت من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه على مختلف الفئات، حسب المُعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية في مصر.

وترصد السطور التالية قائمة الأسعار الرسمية للسيارة «جاك JS4» موديل 2022 لشهر أكتوبر الجاري، وأهم التجهيزات والمواصفات الخاصة بها.

«جاك JS4» تنتمي لفئة السيارات الرياضية وتتوافر بفئتين

تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعدد الاستخدامات SUV

- وتتوافر السيارة في فئتين مختلفتين في التجهيزات، وذلك بالأسعار التالية:

الفئة الأولى بسعر 295 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 325 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 147 حصانا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة من طراز «CVT».

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 170 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4410 ملم للطول، 1800 ملم للعرض، 1660 ملم للارتفاع، 2620 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 200 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 520 لترا.

وسائل الأمان والتجهيزات

أما وسائل الأمان والتجهيزات في سيارة جاك JS4 فتتمثل في الآتي:

السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها وسائد وستائر هوائية أمامية وجانبية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع اليكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، ومساعد فرامل هيدروليكي بجانب أنظمة المساعدة عند المرتفعات، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، نظام حساسات ضغط الاطارات، وإنذار أحزمة الأمان الخلفية، مفتاح ذكي لإدارة المحرك.

والسيارة بها نظام مثبت السرعات، وفرامل انتظار كهربائية، إطارات رياضية 17 بوصة، نوافذ كهربائية، مصابيح ضباب، حساسات إضاءة مع خاصية تعديل مستوى المصابيح الامامية، نظام ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و 3 مداخل USB أمامي وخلفي، وشاشة وسائط 10.25 بوصة.