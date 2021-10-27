افتتاح أحدث فروع البنك العربي الأفريقي الدولي في كومباوند "ميفيدا"

استمراراً لمسيرة نجاح البنك ودعماً للخطة التوسعية للانتشار الجغرافي وزيادة قاعدة العملاء، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي افتتاح فرع جديد في كومباوند "ميفيدا" بالتجمع الخامس فى القاهرة الجديدة لتصل شبكة فروعه إلى "93 فرعاً" في جميع محافظات جمهورية مصر العربية و3 فروع خارج مصر متضمنة فرعين في دولة الأمارات العربية المتحدة وفرع بلبنان.

تم افتتاح الفرع في حضور كل من الأستاذ هيثم المعايرجي – مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة و الأستاذة دينا زكري - رئيس قطاع التجزئة المصرفية، وعدد من أعضاء فريق عمل البنك العربي الأفريقي الدولي.

يحرص البنك العربي الأفريقي الدولي على اختيار أماكن الفروع الجديدة بعناية فائقة وطبقاً لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية. تلك هى الخطة الاستراتيجية التى ينتهجها البنك لشبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية وخارجها، وهي التي مكنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء تسعى للحصول على خدمات أكثر تميزاً. وجدير بالذكر أن البنك العربي الأفريقي الدولي يعمل على تحديث كامل لشبكة فروعه وخدماته البنكية الإلكترونية لتوفير احتياجات عملائه.

سيقدم فرع "ميفيدا" جميع الخدمات المصرفية التي تخدم مختلف فئات العملاء وتشمل خدمات قطاع الثروات، وخدمات التجزئة المصرفية، وخدمات تحويل الأموال "ويسترن يونيون" التي يتميز بها البنك العربي الأفريقي الدولي من خلال ساعات عمل تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثالثة مساءاً طوال أيام الأسبوع عدا يومى الجمعة والسبت.

أعرب هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات مجموعة البنك العربي الأفريقي الدولي، عن سعادته بافتتاح فرع "ميفيدا" الجديد ليمثل إضافة فعالة لشبكة فروع البنك بما يتماشى مع خطته الاستراتيجية لتوسيع نطاق أعماله وزيادة دوره في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن البنك يضع الخدمات المصرفية الإلكترونية على رأس أولوياته للمساهمة في القضاء على ثقافة "الكاش"، والتحول إلى مجتمع غير نقدي، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشمول المالي الذي يحث على دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأوضح المعايرجي: "يجري البنك العربي الأفريقي الدولي عملية تحول شاملة لأنشطته المختلفة لتعزيز دوره الريادي داخل الجهاز المصرفي والسوق المحلي ودعم خطط ومبادرات البنك المركزي المصري بشكل فعال. وكجزء من هذا التحول الشامل، نقوم بتغيير بعض الوظائف وإضافة خدمات الكترونية جديدة داخل فروعنا لنفوق توقعات عملائنا باستمرار."

وعلقت دينا زكري – رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي الأفريقي الدولى: "أن البنك العربي الأفريقي يحرص دائماً على تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفي من خلال انتشار شبكته المصرفية على المستوى المحلي، وبما يضمن تقديم أفضل تجربة مصرفية لعملائه ومساعدتهم على تلبية جميع احتياجاتهم المصرفية."

وأضاف أمير عبد الجواد – مدير فروع البنك العربي الأفريقي الدولى: "يسعدنا افتتاح هذا الفرع بكومباوند "ميفيدا" لتصل عدد فروع البنك إلى 93 فرعاً داخل مصر و3 فروع خارجها حيث تعكس هذه الخطوة طموحات البنك والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأفراد في السوق المصرفي الذي يمتاز بإمكانيات كبيرة ويوفر فرص النمو الواعدة."