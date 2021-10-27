هل يمكن الجمع بين مصل الإنفلونزا ولقاح كورونا؟.. طبيب يجيب

مع اقتراب فصل الشتاء، يحرص الكثير من مرضى الحساسية والربو على البحث عن مصل الإنفلونزا، تمهيدا لتلقيه قبل انخفاض درجات الحرارة، حيث ترتفع نسبة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ويختلف الوضع هذا العام بشكل كبير إذ إن هناك عددا كبيرا من المواطنين يرغبون في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، الذي توفره الدولة للمواطنين للتقليل من خطر الإصابة بالفيروس الذي اجتاح دول العالم منذ بداية عام 2020.

ويتخوف كثير من الأشخاص الراغبين في تناول مصل الإنفلونزا من الجمع بين لقاح كورونا والمصل، لذلك، تجيب «الوطن» عن تساؤل المواطنين حول الجمع بين مصل الإنفلونزا ولقاح كورونا، وفق حديث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن»، كالتالي:

هل يمكن الجمع بين لقاح كورونا ومصل الإنفلونزا؟

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بأن مصر تتجه في الوقت الحالي للنزول بالسنوات العمرية للتطعيم ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية مع أي من اللقاحات الأخرى فى نفس الوقت، أو أى وقت قبل أو بعد أي لقاح آخر، فلا يوجد اشتراط لمدد زمنية فاصلة محددة بينه وبين أي لقاح آخر، فيما عدا لقاحات كورونا، وطبقًا لتوجيهات وزارة الصحة فى مصر ينصح بالفصل بين لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا لمدة 14 يومًا.

وأوضح «بدران» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يوجد دليل علمي على أن التطعيمين يتفاعلان مع بعضهما، ما يجعل المدة الزمنية بين اللقاحين قصيرة كتوصية احترازية تسمح بالسلامة والمراقبة المناسبة لكلا اللقاحين، فضلا عن تجنب حدوث أي آثار جانبية.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه حال تعثر وجود مدة زمنية فاصلة بين اللقاحين، فلا مانع من التطعيم ضد كورونا والإنفلونزا، كما يمكن الحصول على مصل الإنفلونزا مع لقاح كورونا في وقت واحد بشرط أن يكون كل لقاح في ذراع.

وعن لقاح الإنفلونزا المسجل في مصر أوضح «بدران»، أنه لقاح فيروسي ميت يُعطى عن طريق الحقن، وتم تسجيل نوعين منه، وكلاهما رباعي، حيث يتضمن اللقاح الرباعي 4 سلالات تعد الأكثر انتشارا والأكثر تأثيرا، طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية لهذا الموسم وهي H1N1، H3N2، من النوع A، وسلالتين من النوع B.‏

ما هي الفئات الممنوعة من تطعيمات الإنفلونزا؟

- الأطفال أقل من سن 6 أشهر.

- الذين تعرضوا للمعاناة من حساسية شديدة للتطعيم في مرة سابقة.

- من يعانون من حساسية مفرطة في تناول البيض.

- من سبق له وأصيب بالتهاب في الأعصاب بسبب التطعيم .

ويؤجل التطعيم بلقاح الإنفلونزا حال الإعياء الحاد أو العدوى المصحوبة بارتفاع بدرجة حرارة الجسم، كما يحقن اللقاح إما فى عضلة الفخذ الأمامية وإما فى عضلة الكتف، ويحظر تمامًا حقن أى لقاح بعضلة المقعدة الخلفية.

هل مصل الإنفلونزا يحمي ويقي من الإصابة بفيروس كورونا؟

التطعيم ضد الأنفلونزا لا يقي من كورونا، لكنه يمنع حدوث المسار الحاد للمرض عند الإصابة بفيروس كورونا.