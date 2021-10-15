«س و ج» كل ما تريد معرفته حول الأنفلونزا وفيروس كورونا عند الأطفال

ستنتشر كل من الأنفلونزا وفيروس كورونا في الخريف والشتاء، خاصة بين الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم. يتسبب الفيروسان التنفسيان المعديان في أعراض متشابهة، لذلك يصعب التمييز بينهما، بحسب تقرير جرى نشره على موقع «healthychildren».

وهناك لقاحات سنوية للمساعدة في الوقاية من الأنفلونزا لعمر 6 أشهر وما فوق، في موسم الإنفلونزا الحالي هناك لقاحات مضادة لفيروس كورونا أيضا لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر، ويعد الوقت الحالي مثالي لحصول الأطفال على لقاح الإنفلونزا لتجنب الإصابة بأعراضها.

كيف يمكن تميز بين فيروس كورونا والإنفلونزا؟

نظرا لأن بعض أعراض الإنفلونزا وفيروس كورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى متشابهة، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بإجراء اختبار لتأكيد التشخيص، ويمكن أن يصاب الناس بالأنفلونزا والفيروس المسبب لكورونا في نفس الوقت ولديهم أعراض كل من الإنفلونزا و كورونا في آن واحد.

وتظهر أعراض الأنفلونزا بعد حوالي 1 إلى 4 أيام من التعرض لشخص للإصابة عادة، ويعاني الشخص من أعراض كورونا بعد حوالي 5 أيام من تعرضه لشخص للإصابة، ولكن يمكن أن تظهر أعراض فيروس كورونا بعد يومين إلى 14 يوما من الإصابة.

الأعراض الشائعة لكل من الإنفلونزا وفيروس كورونا

- حمى أو قشعريرة.

- سعال.

- ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

- التعب.

- التهاب الحلق.

- سيلان أو انسداد الأنف.

- آلام العضلات أو آلام الجسم.

- صداع الراس.

- القيء والإسهال.

- تغير أو فقدان حاسة التذوق أو الشم هذه تكون عند الإصابة بفيروس كورونا فقط.

لماذا لقاح الإنفلونزا مهم؟

يمكن أن يصاب الأطفال بمرض خطير من الإنفلونزا، خاصة إذا لم يحصلوا على لقاح الإنفلونزا، وتشير الدراسات أن 80٪ من الأطفال الذين يموتون بسبب الإنفلونزا عند عدم حصولهم على لقاح الأنفلونزا، لهذا السبب يجب أن يحصل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا قبل بدء موسم الأنفلونزا كل عام.

يمكن إعطاء لقاح الإنفلونزا للأطفال الذين يتمتعون بصحة جيدة وكذلك الأطفال الذين يعانون من حالات طبية أساسية، ويمكن أن يتعرض الأطفال المصابون بحالات معينة مثل (أمراض القلب أو الرئة أو السمنة أو مرض السكري أو مرض الخلايا المنجلية) وتعد هذه الأمراض أكثر خطورة من الإصابة بأمراض أكثر من فيروس كورونا أو الإنفلونزا.

هل يمكن أخذ لقاح الإنفلونزا ولقاح فيروس كورونا في نفس الوقت؟

نعم، إذا كان الطفل مؤهلاً للحصول على لقاح كورونا، فيمكنه الحصول عليه في نفس الوقت الذي يتلقى فيه لقاح الإنفلونزا هذا العام.

ما هو أفضل مكان للحصول على لقاح الإنفلونزا للأطفال؟

أفضل مكان للحصول على لقاح الإنفلونزا هو عيادة طبيب الأطفال داخل المستشفيات التي توفر جرعات من لقاح الأنفلونزا، في موسم الإنفلونزا الجاري، يمكن الاختيار بين لقاح الإنفلونزا ولقاح بخاخ الأنف، وكلاهما يقي من السلالات الأربعة لفيروس الإنفلونزا التي من المتوقع أن تسبب معظم حالات الإنفلونزا هذا الموسم.