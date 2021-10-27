المشدد 3 سنوات لناظرين بمترو الأنفاق حاولا الاستيلاء على كابلات خط أرضي

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة «محمد. ي»، و«محمد. ع»، ناظري محطة بهيئة مترو الأنفاق، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهما، وعزلهما من وظيفتهما لمدة سنة؛ لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء بغير حق على «كابلات الخط الأرضي»، بمحل عملهما.

كما شمل الحكم براءة 3 آخرين، وهم «عبد الرحمن. ع» و«عبد الجواد. ع»، و«مدحت. ع»، من الاتهامات المنسوبة إليهم بالاشتراك في الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل أحمد عبد الهادي، وعضوية المستشارين ناجي الحايس، ومجدي محمد البيومي، وأمانة سر محمد سليمان، ومحمد خميس.

الاستيلاء على كابلات

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 5154 لسنة 2021 جنايات النزهة، أن المتهمين «محمد. ي»، 33 عامًا، و«محمد. ع»، 31 عامًا، شرعا في الاستيلاء بغير حق على كابلات خط الأرضي المملوكة لجهة عملهما «الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة للهيئة القومية للأنفاق»، بأن دلفا لغرف الكابلات الأرضية مستغلين صفتهما الوظيفية وتمكنا من قطعها لسرقتها إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به، وهو عودة التيار الكهربائي فتركا المسروقات خشية افتضاح أمرهما ولاذا بالفرار.

إتلاف قطار

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أتلفا عمدًا القطار المملوك لجهة عملهما، حيث تركا الأشياء المستولى عليها «الكابلات» على القضبان، فاصطدم القطار بها، ما أحدث التلفيات الثابتة بمعاينة لجنة هيئة مترو الأنفاق، وهي عبارة عن خدوش وإتلاف قطعتين به، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مهندس كهربائي

واستمعت النيابة العامة لأقوال مهندس كهربائي، وقال إنه حال مباشرته مهام عمله بتجربة القطار بخط مترو الأنفاق الجديد لتطبيع المكابح «الفرامل» قبل البدء في استخدامه فوجئ باصطدام القطار نتيجة التفاف بعض الأسلاك الكهربائية الملقاة أسفل القطار فحدثت به بعض التلفيات.

تحريات المباحث

وجاء في التحريات التي باشرها رئيس المباحث قسم خامس مترو الأنفاق، أن أبُلغ باصطدام القطار خلال تجربته بسبب وجود بعض الكابلات الكهربائية الملقاة على القضبان فحدثت له بعض التلفيات، وأضاف بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهمين الأول والثاني، وبسبب وظيفتهما بمحطة المترو تمكنا من الدلوف لغرفة الكابلات وقطعها محاولين الفرار بها خارج المحطة محل عملهما إلا أنهما فوجئا بعودة التيار الكهربائي لتجربة أحد القطارات فلاذا بالفرار تاركين المسروقات أسفل القضبان فاصطدم بها القطار حال قدومه.

وأُحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبتهما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بينما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين.