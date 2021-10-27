منتج «ريتسا» يطرح البوستر التشويقي للفيلم: «السينما كما نتمنى»

كشف المنتج أيمن يوسف، عن البوستر التشويقي الأول لفيلم ريتسا؛ للثنائي محمود حميدة وأحمد الفيشاوي؛ تمهيدًا لطرحه في السينمات، خلال الفترة المُقبلة، بعد الانتهاء من تصويره قبل 5 أشهر.

أيمن يوسف عن فيلم ريتسا: السينما كما نتمنى

ونشر المنتج أيمن يوسف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة البوستر التشويقي الأول، حيث لم يظهر أي من أبطال الفيلم على البوستر، مُعلقًا عليه بقوله: «ريتسا.. قريبًا في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي.. السينما كما نتمنى».

أبطال فيلم ريتسا

فيلم ريتسا، من بطولة محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، وكارولين عزي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، ومحمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

قصة فيلم ريتسا

وتدور أحداث فيلم ريتسا، في إطار من التشويق والإثار، في حقبتين زمنيتين حول عودة قبطان إلى مسقط رأسه، بعد سنوات طويلة من الغياب، تصل إلى 50 عامًا تقريبًا ليبحث عن الحب.

ريتسا يُعيد أمير المصري للسينما بعد غياب 11 عامًا

يُذكر أنّ فيلم ريتسا، أعاد أمير المصري إلى السينما، بعد غياب دام نحو 11 عامًا تقريبًا، حيث كانت آخر تجاربه السينمائية من خلال فيلم الثلاثة يشتغلونها للفنانة ياسمين عبد العزيز، والذي عُرض عام 2010 تقريبًا، ليحترف بعدها السينما العالمية.

أيمن يوسف ينتظر طرح فيلم مهمة مش مهمة

وانتهى المُنتج أيمن يوسف، في وقت سابق، من مشروع سينمائي جديد يحمل اسم مهمة مش مهمة، ويُعد التجربة الأولى في التعاون المصري السعودي على مستوى السينما، ويضم عدد كبير من نجوم البلدين؛ أبرزهم بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وهالة فاخر، وياسر الطوبجي، وكارولين عزمي، ومصطفى البنا، وعبد المجيد الزهيدي، ولمار، وهيا فياض، وهو من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان وإخراج أيمن العلي.