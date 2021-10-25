انخفاض ملحوظ في سعر البيض بالأسواق بعد تدخل «التموين».. تراجع 10 جنيهات

شهدت أسعار البيض انخفاضا ملحوظا بداية من تعاملات اليوم الأحد حتى مساء اليوم، حيث سجل سعر طبق البيض في الأسواق والبقالة والمحال التجارية ما بين 49 إلى 52 جنيها، مقابل 60 جنيها كان سعر طبق البيض في الأيام الماضية.

كيف انخفض سعر البيض في السوق؟

ويأتي الانخفاض الذي شهدته أسعار البيض في الأسواق والمحال التجارية الخاصة، بسبب ضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الآلاف من أطباق وكميات البيض بسعر 49 جنيها منذ السبت الماضي، الذي أكدت الوزارة أنه أرخص سعر في السوق، حتى لوحظ انخفاض سعر البيض تدريجيا أمام المواطنين في الأسواق الخاصة.

تعاون بين «التموين» و«اتحاد منتجي الدواجن»

واستطاعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال تعاونها مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ضخ 6500 طبق بيض، كدفعة أولى منذ بدء الاتفاق مع الاتحاد، حيث تم ضخ الدفعة الأولى من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة في فروع المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن استمرار ضخ دفعات أخرى متتالية تباعا للمحافظات، بحسب احتياج كل محافظة، من أجل سد احتياجات المواطنين من سلعة البيض والتي تعد سلعة غذائية أساسية.

استمرار انخفاض سعر البيض تدريجيا

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار أطباق البيض ستظل في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، ولن تشهد زيادة مرة أخرى، موضحة أن هناك تعليمات مشددة من قبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بضبط ورقابة الأسواق ومنع تلاعب التجار بأسعار أي سلعة.

أسعار البيض قبل وبعد الانخفاض

- 60 جنيها سعر طبق البيض مع موجة الزيادة التي شهدها منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

- تراوح سعر البيض بعد الانخفاض من 49 إلى 52 جنيها في المحال التجارية والبقالة.

- عرض وزارة التموين سعر طبق البيض بـ49 جنيها في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة منذ يوم السبت الماضي 23 أكتوبر.