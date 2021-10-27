كواليس بروفات هاني شاكر لحفل مهرجان بابل الدولي بالعراق غدا (صور)

يواصل الفنان هاني شاكر، البروفات والاستعدادات، لحفله المزمع إقامته ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي بالعراق، وذلك يوم الخميس المُقبل، حيث يأتي ذلك بعد غيابٍ طويل عن الجمهور العراقي.

بروفة أمير الغناء العربي

ونشر منظم الحفلات محمود عبد الستار، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو، خلال تواجد الفنان هاني شاكر بصحبة فرقته الموسيقية، بشأن الاستعدادات للحفل، مُعلقًا عليه بقوله: «البروفة لأمير الغناء العربي - حفل مهرجان بابل الدولي».

هاني شاكر يشكر الجمهور العراقي لحفاوة الاستقبال

وأعرب هاني شاكر، عن حماسه الشديد للقاء جمهور العراق، بعد سنوات طويلة من الغياب، موجهًا لهم الشكر بشأن حفاوة الاستقبال فور وصوله أراضي العراق.

تفاصيل مهرجان بابل الدولي

يُذكر أنّ مهرجان بابل الدولي، انطلق لأول مرة عام 1987، حيث يُقام في مدينة بابل الأثرية في محافظ بابل وسط العراق، ويُشارك في الدورة المُرتقبة اعتبارًا من يوم 28 أكتوبر الجاري، أكثر من خمسين دولة عربية وعالمية.

هاني شاكر يُشارك في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية

ويُشارك الفنان هاني شاكر، في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، المُقرر انطلاقه اعتبارًا من يوم 1 نوفمبر المُقبل، ولمدة 15 يومًا كاملًا، حيث يُحيي حفلًا يوم الخميس 11 نوفمبر، تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

أبرز المُشاركين في مهرجان الموسيقى العربية

ويُشارك في الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية، عدد كبير من النجوم، أبرزهم ماجدة الرومي، وعبادي الجوهر، ومدحت صالح، ومحمد محسن، ومروان خوري، وعمر خيرت، وعلي الحجار، ومحمد عساف، وصابر الرباعي، وجنات، وأصالة، وزياد برجي، وسميرة سعيد، ومي فاروق، وعبادي، ونهى حافظ، وإبراهيم راشد، ورحاب عمر، ووليد حيدر، وفرات قدوري، ومروة ناجي، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، وطوني وديع الصافي، وفايا يونان وجنات.