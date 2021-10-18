عاجل.. هاني شاكر يحضر أمام النواب ويطالب بمساعدة الداخلية لمواجهة المهرجانات

وجه اشرف ذكي نقييب المهن التمثلية الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بالفنانين، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، واستمتعت لجنة الثقافة والأثار والإعلام بمجلس النواب خلال اجتماعاتها عقب الإنتهاء من الجلسة العامة ، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، لاشرف ذكي وهاني شاكر نقيب الموسيقيين، بشأن مشروعى تعديل قانونى نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيلين المقدمين من الحكومة.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة فى مصر.

نقابة المهن الموسيقية

وناقشت اللجنة بمجلس النواب مشروع بتعديل القانونرقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.ويشتمل التعديل زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى الرسم النسبى إلى 3% بدلاً من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.وتضمن التعديل استبدال عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3)وذلك وفقا للمشروع المقدم من الحكومة وطالب اشرف ذكي بزيادة موار النقابة بالرسم على تذاكر السينما وزيادته

هاني شاكر يهاجم أغاني المهرجانات

وقال هاني شاكر نقيب الموسيقين انه لا احد يراقب اغاني المهرجانات والراب، التي تتزايد والنقابة كل ما تملكه هو رفع قضية والنقابة لديها عدد قليل من المفتشين وطالب بمساعدة وزارة الداخلية وشرطة السياحة لمنع اي اغاني بدون ترخيص.

وقال هاني شاكر في كلمته أمام اللجنة، أن الشباب المصري يواجه مؤامرة في الوقت الحالي للتأثير على ثقافته، ووجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لاهتمامه بالفن والفنانين وحرصه على دعم القوى الناعمة لمصر.