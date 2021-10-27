مصر للطيران: تسيير رحلات أسبوعية من شرم الشيخ إلى الأقصر بـ1800 جنيه

قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن البدء في إطلاق رحلات جوية من شرم الشيخ إلى الأقصر يأتي ضمن مبادرة أطلقها وزير الطيران المدني لربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية.

أبوالعينين: انطلاق أول رحلة بـ111 راكبا اليوم

وأضاف «أبوالعينين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الرحلة ستكون أسبوعية، يسافر من خلالها السائح يوم الأربعاء صباحا إلى الأقصر من أجل زيارة أبرز المعالم السياحية هناك، ثم يعود مرة أخرى إلى شرم الشيخ في ذات اليوم، «النهاردة كانت أول رحلة وكان على الطائرة 111 راكبا، وسعرها 1800 جنيه رايح جاي»

تشغيل رحلات منتظمة من روسيا إلى شرم الشيخ

وأوضح أن الشركة القابضة تدرس حاليا تنظيم رحلات من أجل ربط مدينة الغردقة بمحافظة أسوان، ولكن لم يتم البدء في تسيير تلك الرحلات حتى الآن، لافتا إلى أن عدد السائحين الأجانب القادمين إلى مصر في زيادة منذ فترة، «عملنا تشغيل لرحلات منتظمة من روسيا لشرم الشيخ، ومن روسيا للغردقة، وفيه حركة سياحية جيدة».

وتابع: «فيه التزام كبير بالتطعيمات للزائرين وتحاليل PCR، والإجراءات الوقائية الخاصة بتنقل الأفراد من بلد لبلد في طريقها للتخفيف تدريجيا».