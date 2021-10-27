«مصر للطيران» تكشف تفاصيل رسالة التهديد على طائرة موسكو

كشف الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن أنّ عودة رحلة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بعد إقلاعها بـ 22 دقيقة من طريقها إلى موسكو أمر طبيعي جدا، خاصة أنّ النظام العالمي للطيران المدني، يشدد على ضرورة التعامل مع أي رسالة تحذيرية على أنّها حقيقية، وقد تمثل خطورة داهمة على حياة الركاب.

أبوالعينين: العالم يشهد حوادث مشابهة ومتكررة يوميا

وأضاف أبوالعينين لـ«الوطن»، أنّه طبقا للمنصوص عليه بأدلة العمل، وطبقا للنظام العالمي، يجب التعامل مع أي تهديد أو تحذير بشكل جدي، وبناء عليه قرر قائد الطائرة العودة لمطار الإقلاع، وهو مطار القاهرة الدولي، وجرى السماح له بالعودة، وعلى الفور ترجّل الركاب والمسافرين لحين التأكد من سلامة الإجراءات اللازمة التي تتم على الرحلة قبل إقلاعها، وفور انتهاء الإجراءات تُقلع الرحلة من جديد.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ الرسالة المجهولة التي ضُبطت على متن الرحلة، اتضح بعد الفحص والتفتيش أنّها غير صحيحة و«مجرد رسالة فشنك»، موضحا أنّ الشركة اتخذت قرارا بعزل الطائرة فور هبوطها بمهبط مطار القاهرة الدولي، وتعامل معها رجال الأمن، وجرى تمشيطها بالكامل بمعرفة الكلاب البوليسية ورجال الأمن المتخصصين، وفور انتهاء الإجراءات اللازمة، سيسمح للركاب بمغادرة البلاد على متن نفس الطائرة، أو على متن طائرة أخرى طبقا لجدول التشغيل.

مصر للطيران: ركاب الرحلة بخير

وأوضح أبوالعينين، أنّ ركاب الرحلة بخير، وأنّ العالم يشهد يوميا حوادث متشابهة، وليس هناك ما يدعو للقلق، لأننا جزء من هذا العالم.

وعن واقعتي انفجار إطارات طائرتين تابعتين للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران الأسبوع الماضي، أكد أبوالعينين أنّها حوادث متكررة وتقع بشكل يومي مرتين و3 بجميع المطارات حول العالم، وبالتالي لا داعٍ للقلق، وعلينا أن نثق في قدرتنا على التعامل مع هذه المخاطر لأنّها طبيعية ونتعامل معها باحترافية شديدة.