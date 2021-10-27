انطلاق أولى رحلات «مصر للطيران» شرم الشيخ والأقصر بعد توقف 6 سنوات

أقلعت رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران، رقم «MS 202»، صباح اليوم الأربعاء، من مطار شرم الشيخ الدولي متجهة إلى مطار الأقصر الدولي، وذلك في أولى رحلاتها بعد فترة توقف دامت 6 سنوات.

ومن المقرر، أنَّ يستمر تشغيل هذه الرحلة بواقع مرة واحدة أسبوعيًا قابلة للزيادة وفقًا للعرض والطلب بسعر تذكرة موحد ذهاب وعودة شاملة الضرائب 1800 جنيه.

تشغيل رحلة طيران بين شرم والأقصر مرة أسبوعيًا

جاء تشغيل هذا الخط في إطار جهود الدولة المصرية لتقديم منتج سياحي متكامل من خلال دمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتج السياحة الثقافية حتى يتسنى للسائح زيارة أكثر من مقصد سياحي، في أثناء تواجده في مصر بما يُثري تجربته السياحية من خلال الربط بين مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية، عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين كل المحافظات السياحية.

110 ركاب من السائحين والمصريين على متن الطائرة

وأقلعت الطائرة في تمام الساعة 7 صباحًا من مطار شرم الشيخ الدولي وكان على متنها 110 ركاب من السائحين والمصريين، ومن المقرر أن تعود الرحلة مرة أخرى مساء اليوم إلى مطار شرم الشيخ، وذلك بما يتسق مع البرامج السياحية للسائحين وبما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بزيارة المتاحف والأماكن الأثرية بمدينة الأقصر، إضافة إلى إعطائهم فرصة أكبر للقيام بجولة بالمدينة والاستمتاع بأجوائها الساحرة.

واتفق على تشغيل هذا الخط، خلال الاجتماع الذي عُقد بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد منار وزير الطيران المدني منذ عدة أيام لبحث عدد من الموضوعات التي تسهم في التروّيج السياحي لمصر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتمّ فيها تشغيل هذا الخط منذ ديسمبر عام 2015، وتمّ تشغيل هذا الخط بناءً علي طلب القطاع السياحي الخاص والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.

جدير بالذكر، أنَّ وزير الطيران حرص علي توفير أسعار مخفضة لرحلات الطيران الوافدة لمختلف المقاصد السياحية لتكون بسعر 2150 جنيهًا إلى شرم الشيخ والغردقه والأقصر وطابا و2350 جنيهًا إلى كل من مرسى علم وأسوان.