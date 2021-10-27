مستشار بـ«الصحة العالمية»: مصر أول دولة في العالم تتخلص من «فيروس سي»

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، إن مصر وصلت لأفضل نقطة في التخلص من مشكلة فيروس سي بين المواطنين بعدما كانت أعلى الدول إصابة به، «دي كانت أزمة مزمنة تواجه الجميع، وفضلنا لمدة 30 سنة وصمة في جبينا أننا أعلى نسبة إصابة بفيروس سي على مستوى العالم منذ اكتشاف فيروس سي عام 1989».

«عصمت»: مصر أول دولة تنجح في التخلص من المشكلات المزمنة

وأضاف «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، مصر أول دولة على مستوى العالم نجاحا في التخلص من المشكلة المزمنة التي كانت تواجه الدولة من أزمة فيروس سي، لافتا إلى أن مصر حصلت على شهادة معتمدة من منظمة الصحة العالمية بكونها أول دولة تحقق خلوا من فيروس سي.

«عصمت»: عالجنا 2 مليون مواطن من فيروس سي في 7 أشهر فقط

وأوضح أن اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تأسست في عام 2006، ومنذ عام 2006 وحتى 2018 جرى علاج 2 مليون مريض بفيروس سي، ولكن ومنذ عام 2018 ولمدة 7 أشهر فقط جرى علاج 2 مليون شخص آخر، «لازم نفخر بمبادرة 100 مليون صحة والمنظومة اللي اتعملت بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والمستشفيات الجامعية والإعلام».

وأكد أن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة تحملت علاج المرضى وإجراء التحاليل اللازمة لذلك، «الدواء كان سعره على مستوى العالم مليون جنيه للشخص، ولكن الدواء ثمنه دلوقتي أقل من ألف جنيه، وكمان الدولة بتصرفه بالمجان بالتحليل، والنسبة وصلت لأقل من 1% بعدما كانت 22% بين المواطنين».