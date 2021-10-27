عمرو عرفة ينفي طرح «أهل الكهف» بالسينمات ديسمبر المقبل

نفى المخرج عمرو عرفة، الأنباء المتداولة خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انتهاء تصوير فيلم «أهل الكهف» وطرحه في جميع دور العرض بمصر والدول العربية، خلال ديسمبر المقبل، مؤكدا أنه لم يتنهِ من التصوير حتى الآن.

إنجاز التصوير قبل نهاية العام صعب

وقال عمرو عرفة، مخرج فيلم «أهل الكهف»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الفيلم لسه في مرحلة التصوير، ومن الصعب إنجازه في الفترة الحالية، لأن التصوير شاق، بنصور خارج مصر وبنسافر من حين لآخر ولدول مختلفة، فعرض الفيلم هيكون العام المقبل».

قصة فيلم أهل الكهف

وتدور قصة فيلم «أهل الكهف» في عام 250 ميلاديًا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

أبطال فيلم أهل الكهف

فيلم «أهل الكهف» بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

كورونا يؤجل تصوير فيلم أهل الكهف

يذكر أن تصوير الفيلم تأجل العام الماضي بسبب كورونا ومنع السفر، ولم يتمكن أبطال العمل من السفر إلى المغرب لتصوير المشاهد الخاصة هناك.

آخر أعمال عمرو عرفة السينمائية

ويشار إلى أن آخر أعمال المخرج عمرو عرفة السينمائية، فيلم «من 30 سنة»، والذي تدور أحداثه حول عمر الذي يعود من الخارج لتقسيم ثروته على عائلته، والتي تتكون من 9 أفراد، ولكنه يخبرهم أن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها في كل مكان يذهب إليه، وبالفعل يقتنع ابن عمته عماد صلاح الدين بالأمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء اللعنة ليكتشف أن الأمر أكثر من مجرد لعنة.