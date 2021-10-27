10 أساتذة جدد من جامعة عين شمس ضمن قائمة ستانفورد «الأفضل في العالم»

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إدراج 34 عالمًا من علماء جامعة عين شمس في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء في مختلف المجالات حول العالم، وذلك طبقا لتقرير حديث نشرته دار النشر الدولية السيفير.

ويعتمد التقرير على مؤشرات متنوعة منها النشر العلمي، وعدد الاستشهادات، معامل هيرش والتأليف المشترك، ومؤشر الاقتباس المركب.

المتيني: 10 أساتذة جدد من الجامعة بقائمة الـ2%

ومن جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، إن هذا العام تضمنت القائمة 10 أساتذة جدد من جامعة عين شمس إضافة إلى 24، أستاذا تم إعلانهم في القائمة السابقة لأفضل العلماء حول العالم التي نشرت في أكتوبر العام الماضي، مما يعكس تصاعد معدلات وجودة النشر الدولي بالجامعة.

جامعة عين شمس: أساتذة الجامعات تميزوا في التصنيفات الدولية

وأشاد المتيني بالتميز البحثي والعلمي لأساتذة الجامعة الذي بدوره يحقق التفوق والريادة لجامعة عين شمس في التصنيفات الدولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على استشراف مستقبل طموح ملهم يليق بتاريخ الجامعة العريق وحاضرها المشرق.

من جانب آخر، أكد الدكتور أيمن صالح، على أن انضمام علماء جامعة عين شمس لهذه القائمة يأتي في إطار خطة الجامعة لتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس للنشر العلمي المتميز في الدوريات العالمية المميزة من خلال تعظيم قيم المكافآت الممنوحة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، والتي ضمت القائمة أساتذة من كلية العلوم، كلية الصيدلة، كلية التربية، الهندسة، وكلية الطب بالجامعة.

ومن جانبه تقدم الدكتور محمود المتيني، والدكتور أيمن صالح بالتهنئة لعلماء جامعة عين شمس الذين ضمتهم قائمة أفضل 2% من علماء العالم في التخصصات المختلفة، مسيدا بأعضاء هيئة التدريس لجهود هؤلاء العلماء في النهوض بالبحث العلمي والعملية التعليمية ورفع مكانة جامعة عين شمس على المستويات الإقليمية والدولية.