الإسكان: «حياة كريمة» توفر 210 محطات معالجة للمياه بطاقة 6 ملايين متر يوميا

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن هناك 480 محطة ماء حاليا وتم زيادة 180 محطة خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» ستوفر 210 محطات معالجة مياه صرف صحي بطاقة 6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا وهذا سيوفر خدمة لنحو 40 مليون مواطن.

مصر تحافظ على كل متر مكعب من المياه وتعيد تدويره

وأضاف نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تحافظ على الترع من أجل الحفاظ على كل متر مكعب في المياه، موضحا أن المواطنين لم يروا المجهود الذي تبذله الإسكان للمحافظة على المياه ولتوصيل المياه للمواطن متابعا: «الواحد مبيشوفش غير الماسورة اللي راكبة في المطبخ أو التواليت بس فيه مجهود كبير بيتعمل وروافع ومعالجة المياه وإعادة تدويرها واستخدام الرواسب لتصنيع البايوجاز».

شراكات مع الأفارقة الفترة المقبلة

وتابع نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية: «هنعمل شراكات مع أشقائنا في قارة إفريقيا لنقل الخبرات في مجال تحلية المياه وإعادة تدويرها، ومصر من شهر عملت أكبر محطة تحلية في العالم وهي بحر البقر وحصلت على 3 أرقام قياسية من موسوعة جينيس وإحنا مبقيناش نحط أساس ونستنى نفتتح، إحنا بقينا نفتتح على طول وده بنشوفه في قطاعات الكهرباء والبناء والمقاولات».