نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال «حياة كريمة».. نسبة التنفيذ 98%

تفقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، مشروعات «حياة كريمة» بالمحافظة للاطمئنان على معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له، يرافقه اللواء عمر إدريس، رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومستشاري مجلس الوزراء للمشروعات القومية، ومدير التخطيط والمتابعة، ورئيس قرية التقدم.

نسبة التنفيذ في بعض المشروعات وصلت لـ98%

وتفقد عصام الدين والوفد المرافق له، مجمع الخدمات الحكومي، ومجمع الخدمات الزراعي والبيطري، ومركز الشباب، وخزان المياه، ومحطة الصرف الصحي بقرية التقدم، للوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة، فيما بلغت نسبة التنفيذ في بعض المشروعات من 95% لـ98%.

وأوضح أنّ نسبة التنفيذ في مجمع الخدمات بالقرى الأربعة الرئيسية «التقدم، الأمل، الأبطال، وجلبانة» بلغت 80%، بينما وصلت نسبة التنفيذ في نقاط الإسعاف (إنشاء جديد نحو 60%، ورفع الكفاءة 70%).

وتابع أنّ نسبة التنفيذ في مجمعات الخدمات الزراعية بلغت 98%، بينما بلغت في المجمعات البيطرية 50%، وفي قطاع التعليم ببعض القرى وصلت لنحو 95%، وفي مواقع أخرى تصل لـ80%.

تطوير مستشفى القنطرة شرق

كما تفقد المهندس أحمد عصام مستشفى القنطرة شرق المركزي للوقوف على معدلات التنفيذ في الأعمال الإنشائية، ورفع الكفاءة بالمستشفى.

كما تفقد المركز الطبي للوقوف على الخدمات المقدمة بالمركز، ومدى استيعاب المركز للأقسام التي نقلت إلى داخله، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة بالمستشفى.

وأكد عصام خلال جولته، حرص محافظ الإسماعيلية على متابعة ملف «حياة كريمة» بشكل دوري ومستديم، لتذليل العقبات التي قد تتعارض مع أعمال التنفيذ، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، لإتمام المشروع على أكمل وجه وتوفير حياة كريمة للمواطنين.