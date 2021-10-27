رئيس «القابضة للمياه» يتابع معدلات نسب إنجاز مشروعات «حياة كريمة» بالإسكندرية

عقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا تنسيقيا موسعا مع كلا من اللواء مهندس محمد نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لاستعراض مشروعات المرافق القومية المخططة بمحافظة الإسكندرية، وأهم المناطق التنموية الجاري دراستها بأحياء المحافظة، واحتياجات مد خدمات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان له اليوم، أن الاجتماع كان بحضور قيادات قطاعي المخطط العام، والمشروعات بالشركة القابضة وشركتي مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

وضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية

وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الاجتماع يأتي في إطار تكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بوضع خطط متكاملة للاحتياجات الحالية والمستقبلية، بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية التي تشهدها محافظة الإسكندرية.

متابعة نسب الإنجاز لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، معدلات تقدم الأعمال ونسب الإنجاز لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الجاري تنفيذها بمحافظة الإسكندرية.

مناقشة آليات تنفيذ مشروع نقل الخطوط المتعارضة مع المرحلة الثانية من توسعة الطريق الساحلي

وعلى صعيد آخر، اجتمع المهندس ممدوح رسلان، مع الدكتور أسامة حمدي، مستشار زير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقيادات الشركة القابضة وهيئة المجتمعات العمرانية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، لمناقشة آليات تنفيذ مشروع نقل الخطوط المتعارضة مع المرحلة الثانية من توسعة الطريق الساحلي، في إطار منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.