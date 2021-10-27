محافظ المنيا يشهد حفل تخرج طلبة الصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة دراية

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حفل تخرج طلبة كليتي الصيدلة والعلاج الطبيعي بجامعة دراية دفعة عام 2020، والذي أقيم بمقر الجامعة، مهنئًا الخريجين بالنجاح وبداية مشوار الكفاح مع هذه المهنة المقدسة.

وأوضح أن فئة الأطباء والصيادلة هم نخبة أي مجتمع لمسئوليتها عن حياة الإنسان والتي تتطلب منه دائمًا الالتزام المهني والأخلاقي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، والدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، والمهندس خالد نايف رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة.

الاهتمام بمنظومة التعليم

وجه محافظ المنيا، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بمنظومة التعليم بجميع أنحاء البلاد، والذي ظهر جليًا في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة لتغطي كافة المحافظات وخاصة الصعيد، وعلى تقديم كافة سبل الدعم للجامعات المصرية، ودعم مسيرة التعليم والبحث العلمي، وذلك من خلال بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والعالمية، بالإضافة لربط الخطط والمشروعات البحثية باحتياجات الدولة، والعمل على إشراك الجامعات في أعمال التنمية والمشروعات التي تنفذها الدولة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، ومنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.

وأبدى المحافظ، سعادته لمشاركة الحضور وسط شباب مصر العظيم، والتي بسواعدهم يكتب لهذا الوطن مستقبل مشرق، والعمل على الاستفادة من حماسهم وعزيمتهم في تحقيق الحلم القومي لبناء الوطن نحو الجمهورية الجديدة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبناء مقدرات الدولة نحو مستقبل مشرق لكافة فئات المواطنين.

رفع مستوى التعليم الجامعي المتميز

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به جامعة دراية لرفع مستوى التعليم الجامعي المتميز داخل محافظة المنيا، بالإضافة للمساهمة في تقليل معدلات الاغتراب وإتاحة فرص تعليمية متميزة ذات جودة عالية وتخريج جيل من المتخصصين في مختلف المجالات التعليمية.

وأكد «القاضي» أن الدولة المصرية باتت أكثر استقرارًا وثباتًا، وأن ما يتم إنجازه من أعمال في ذلك الوطن هو إعجاز حقيقي يصنع بأيادي مصرية، وتحت قيادة رشيدة.

وأجري محافظ المنيا، جولة تفقدية داخل الجامعة، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان وعدد من المعامل والقاعات بالكلية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها جامعة دراية لتقديم جودة تعليمية عالية، والعمل على خلق جيل جديد من العلماء.