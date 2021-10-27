إتاحة جميع المقررات الدراسية بجامعة المنيا على المنصة التعليمية

انتهت جامعة المنيا من رفع جميع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني عبر منصة الجامعة التعليمية؛ لتصبح متاحة أمام الطلاب، وفقاً للآليات والضوابط التي وضعتها الجامعة لتحويل الكتاب الجامعي الورقي إلى إلكتروني، وآليات دفع المصروفات، وصلاحيات الدخول على المنصة، مع الحرص على مراعاة دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الطلابي.

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن الكتاب الجامعي الإلكتروني لا يقتصر على توفر المادة العلمية للمقرر فقط، بل تمتد خدماته على كافة الأصعدة، لتشمل التطبيقات العملية والنظرية والأسئلة والتمرينات، القائمة على البحث والاطلاع، والتي سيتعامل بها الطالب مع أستاذ المقرر بشكل مستمر طوال الفصل الدراسي.

جاء ذلك في اجتماع مجلس جامعة المنيا بحضور الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

خدمات شاملة للكتاب الإلكتروني بجامعة المنيا

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعلم والطلاب على الانتهاء من رفع جميع المقررات الدراسية لجميع أعضاء هيئة التدريس المسجلين بمنظومة الكتاب الجامعي الإلكتروني عبر منصة الجامعة التعليمية.

لقاح كورونا أو تحليل «PCR» شرط دخول الحرم الجامعي

وفي السياق ذاته، كشف رئيس جامعة المنيا، إنه لن يُسمح للطلاب بدخول الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر إلا بعد تقديم ما يفيد بالحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفي حالة عدم الحصول عليه، يمكن تقديم ما يفيد خلو الطالب من الفيروس من خلال تحليل الـ «PCR»، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة جامعية آمنة، مؤكدا أن الجامعة ملتزمة بقرارات لجنة الأزمات فيما يخص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

جامعة المنيا بالمركز الثالث بأفضل موقع إلكتروني متميز

وأبدى رئيس جامعة المنيا فخره لحصول الجامعة على المركز الثالث بجائزة مصر للتميز الحكومي لأفضل موقع إلكتروني متميز في تقديم الخدمات الحكومية، بما يعزز ريادتها التنافسية نحو بناء نموذج مؤسسي يطبق مفاهيم الحوكمة والتحول الرقمي، ويحتوي علي جهاز إداري وفريق عمل كفء، مؤكداً بأن هذا الإنجاز هو حصاد لعمل دؤوب قامت به الجامعة بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، لتصل حجم التعاملات الإلكترونية علي بوابة الجامعة لأكثر من 3000 معاملة يومياً، وهو ما وصل بنا إلي التميز الحكومي، وتوج بحصد العديد من الجوائز المتقدمة بين الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية علي مدار السنوات الماضية.

وخلال الاجتماع أحاط د. عبد النبي أعضاء المجلس علمًا عن قيام صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية «STDF» التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الباحثين المصريين الناشرين دوليًا بأفضل المجلات والدوريات العلمية ذات أعلي معامل تأثير «Q1،Q2»، سعياً لتحسين البحوث وتعزيز أدائها، وتحقيق الأهداف الوطنية في البحث العلمي، بما ينعكس بشكل إيجابي علي الاقتصاد الوطني، واستراتيجية ورؤية مصر 2030.

واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، استعدادات كليات الألسن، لزيارة لجان المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ويتبعها الصيدلة والعلوم، وذلك في ضوء ما أتخذ من مجهودات للوصول إلى تحقيق واستيفاء جميع معايير الاعتماد، كما استعرض المجلس المشاكل التي تواجه الكليات ذات الأعداد الكبيرة للتقدم للاعتماد، وإيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تقف حائل أمام تقدمها للاعتماد من الهيئة.