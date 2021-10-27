الجمارك: إحباط تهريب بقايا لحوم محظور استيرادها بمليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالمنطقة الغربية، اليوم، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإيداعات والشؤون الجمركية، ومباحث الأموال العامة، من ضبط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية في بيان، إنه بناء على إخبارية مشتركة من أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة وأحمد خليفة مدير إدارة الإيداعات والشؤون الجمركية وحمدي فرغلي مدير إدارة الأمن الجمركي ومباحث الأموال العامة، بالاشتباه في وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات المقدمة، وتقدر بـ1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموسي مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تشكيل لجنة لضبط اللحوم

وأكدت مصلحة الجمارك أنه تم تشكيل لجنة ضمت محمد زهران رئيس الإيداع، وإسلام يس وعلي الدله مأموري الحركة، ووليد الخطيب مدير تعريفة، ومحمد السيد أمن جمركي، وصلاح محمود وعوني العمري مفتشين؛ لكشف ومعاينة المشمول فتبين وجود 429 كرتونة بوزن 8 أطنان و580 كيلوجرام لحوم جاموسى بمقدمة الحاوية وفي الخلف 971 كرتونة بوزن 19طنا و420 كيلوجرام لحوم تريمنج «بقايا اللحوم» محظور استيرادها.

مليون جنيه قيمة المضبوطات

وأشارت مصلحة الجمارك المصرية إلى أن قيمة المضبوطات التي تم ضبطها اليوم تصل إلى نحو مليون جنيه، وقررت الدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت الجمارك أن ذلك يأتي في إطار تشديد وإحكام الرقابة على الإيداعات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.