محافظ دمياط تتسلم جائزة اليونسكو لمدن التعلم

تسلمت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جائزة اليونسكو لمدن التعلم لعام 2021، بعد الإعلان عن حصول دمياط على الجائزة ضمن عشر مدن حول العالم لتحقيقها إنجازات بارزة في مجال التعلم مدى الحياة، وذلك خلال مشاركتها بالمؤتمر الدولي الخامس لمدن التعلم الذي ينظمه معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة «UIL» بكوريا الجنوبية في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجاري.

منال عوض:دمياط حققت خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة

وأعربت محافظ دمياط عن سعادتها بحصول دمياط على تلك الجائزة، والتي جاءت بناء على توصية من هيئة محلفين مستقلة تضم خبراء دوليين، مشيرة إلى أن دمياط حققت خطوات ملموسة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتطوير المهارات الأساسية، إلى جانب تحسين الصحة العامة، وأيضاً دعم الملفات والقضايا المختلفة، كما نوهت إلى أن دمياط قد عملت على تعزيز دور المرأة في مجال ريادة الأعمال والذي تحقق من خلال المدينة الصديقة للنساء.

وتحدثت المحافظ عن المشروع الذي تم إنشاءه كثاني مشروع على مستوى الجمهورية لتنمية مهارات السيدات وتدريبهن على الحرف المختلفة وآليات دراسات الجدوى من المشروعات لجعلهن رائدات أعمال، إلى جانب ما يتيحه المشروع الذي كان يواجه تحديًا كبيرًا لإنشائه خلال جائحة كورونا، من جانب ثقافي للسيدات وأطفالهن وذلك لوقوع المدينة بمحيط مكتبة مصر العامة بمدينة عزبة البرج.

ووجهت محافظ دمياط التحية إلى معهد اليونسكو للتعلم مدى الحياة، على ما يقدمه من دعم لمنهجية التعلم مدى الحياة.

وتأتي المدن الحاصلة على الجائزة بالشكل التالي:

- دمياط في جمهورية مصر العربية.

- الوكرة في قطر.

- بلفاست في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

- كليرمونت فيران في فرنسا.

- دبلن في أيرلندا.

- هويجوتزنغو بالمكسيك.

- مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية.

- أوسان في جمهورية كوريا.

- شنغهاي في جمهورية الصين الشعبية.

- ويندهام في أستراليا.