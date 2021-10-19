محافظ دمياط تعلن تنفيذ 2584 مشروعا و5115 فرصة عمل ضمن مبادرة «مشروعك»

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الانتهاء من تنفيذ 2584 مشروعا بنطاق محافظة دمياط، منذ انطلاق المشروع، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، وذلك ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المحلية والبشرية والمجتمعية «مشروعك»، بقيمة إجمالية تقدر بـ313751804 جنيه، أُتيحت من خلالها توفير 5115 فرصة عمل، من خلال تلك المبادرة.

محافظ دمياط: البرنامج يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الحر وتوفير دراسات جدوى

وأوضحت «المحافظ»، أن البرنامج يسعى إلى تشجيع الشباب على العمل الحر، وتوفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، مع تبنى وطرح المبادرات، مؤكدة أن المحافظة تستهدف تحقيق المزيد فى إطار برنامج «مشروعك»، لتوفير فرص عمل للشباب، وفتح مجالات جديدة لهم لمحاربة البطالة.

محافظ دمياط تكلف الأجهزة التنفيذية بتسهيل كافة إجراءات القروض

ووجهت «محافظ دمياط»، تعليماتها إلى كل الأجهزة التنفيذية بتسهيل كل إجراءات القروض، والتيسير على المتقدمين، مؤكدة أهمية المشروع، الذي يساهم وبشكل مباشر في دفع عجلة التنمية بنطاق المحافظة.

يذكر أن المشروعات، التي يجري تمويلها من قرض مشروعك، تتضمن عدة أنواع، منها «صناعي- خدمي- تجاري» مثل استديو تصوير- مخبز آلي- معرض أجهزة كهربائية- تجارة مواشي- مصنع ألوميتال- بيع أخشاب بالمنزل- ثلاجة حفظ منتجات زراعية- مقهى- ورشة خراطة- بيع أعلاف حيوانية محل أدوات رياضية- معرض أدوات صحية- مغسلة سيارات- ورشة لحام كهرباء- محل تجهيز مأكولات ومحلات بقالة- إكسسوار محمول- محلات ملابس- بيع أسماك مجمدة- مستحضرات تجميل- بيع زيوت.