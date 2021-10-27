إبراهيم عيسى: إلغاء مد حالة الطوارئ بمثابة لحظة إعادة الانطلاق للدولة

أوضح الاعلامي إبراهيم عيسى، أن 30 يونيو ثورة استجاب لها الجيش المصري وسلمها لإدارة مدنية، أما فكرة نقل دولة من الحزب الحاكم أو دولة الرجل الواحد إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة مستقلة تستغرق عشرات السنوات وتحدث بشكل تدريجي، موضحًا أن التجارب الثورية تقع في خطايا كبيرة أهمها فكرة التغيير الحالي وذلك لا يحدث في الغالب، وذلك خلال برنامجه «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على قناة «القاهرة والناس».

إلغاء الطوارئ بمثابة لحظة إعادة الانطلاق للدولة

وأضاف «عيسى»، أن إلغاء حالة الطوارئ في مصر، فضلًا عن إعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمثابة لحظة «الوقفة التعبوية»، وهي لحظة إعادة الانطلاق، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لديه رغبة في أن يكون الصوت السائد خلال السنوات المقبلة هو صوت الإنجاز والعمل، كما أن تداخل الأصوات ربما يؤدي إلى التشويش.

وأوضح الإعلامي إبراهيم عيسى أنه لا يمكن القيام بأعمال جذرية هائلة التأثير في أوقات زمنية قياسية، مشددا على أن مصر في مرحلة انطلاقة جديدة بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ، مؤكدًا أن قبضة الدولة المصرية القوية نجحت في حل مشكلات اجتماعية مستعصية، ومصر الآن دولة مستقرة على كل الأصعدة، بالإضافة إلى أنها واجهت بكل بسالة ونجاح التنظيمات الإرهابية.

الدولة نجحت في مواجهة التنظيمات الإرهابية

وتابع بأن الدولة نجحت في مواجهة التنظيمات الإرهابية وبقى أن تعمل على مواجهة الفكر الإرهابي، وهناك شواهد أننا في إطار بدء مرحلة جديدة بمتغيرات تفتح الآفاق وتجني ثمار الإنجازات، مؤكدا أن الحرية والديمقراطية والوعي تحمي الإنجازات وتجعلها استمرارية، كما أن استمرار جني ثمار مشروعات البناء والإنجاز يجب أن يصاحبه وعي من المجتمع وصيانة مستمرة لعدم تعرضه للدمار والإهمال.