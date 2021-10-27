حملة نظافة مكبرة بقرى الأقصر قبل حفل افتتاح طريق الكباش العالمي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة، وذلك طبقًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تزامنًا مع اقتراب موعد افتتاح طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر في نوفمبر المقبل.

رفع 37 طن أتربة ومخلفات

ونجحت حملات قسم النظافة، بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 37 طنًا من الأتربة والمخلفات الصلبة، بمنطقة جسر السيالة والنزهة والشيخ سعد.

كما شنت الوحدة المحلية لقرية الدير التابعة لمركز إسنا برفع 10 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق السريع مصر - أسوان بجوار العمارات السكنية وبمدخل قرية الدير بجوار كمين الهنادي، تزامنًا مع اقتراب موعد افتتاح طريق الكباش الفرعوني.

قرية الشغب ترفع 8 أطنان مخلفات

ونجحت الوحدة المحلية لقرية الشغب التابعة لمركز إسنا من رفع ٨ أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالطريق العام مصر أسوان ومدخل قرية الشغب وعلى جانبي ترعة الكلابية وتمشيط الطريق السريع مصر أسوان الزراعي جنوب المحافظة.

وشنت قرية توماس وعافية التابعة لمركز إسنا حملات تمشيط ونظافة مدخل الطريق الصحراوي الغربي بهدف تسهيل حركة المرور وأيضا رفع 6 أطنان من الأتربة والمخلفات الصلبة بالقرية الوسطى جنوب محافظة الأقصر.