استقرار سعر صرف العملات العربية وارتفاع الأجنبية أمام الجنيه

سجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية، مستويات متباينة أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، 18 أكتوبر 2021، لتسجل أغلب أسعار العملات العربية أمام العملة المحلية مستويات مستقرة بالبنوك العاملة في مصر، مقابل ارتفاع أسعار صرف عملات أجنبيه، كالجنيه الإسترليني واليورو، أمام الجنيه المصري، بحسب آخر تحديثات البنك المركزي المصري اليوم عن أسعار العملات بالسوق المحلية.

وتهتم «الوطن» بنقل أسعار صرف العملات الأكثر تداولا بالسوق المحلية للقراء، وأبرزها الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم، داخل شبكة فروع ثاني أكبر البنوك الحكومية من حيث الأصول «بنك مصر»، 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بحسب المعلن على شاشات التداول اللحظي للفترة المسائية.

سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي

كذلك، استقر سعر العملة الخضراء أمام نظيرتها المحلية بشبكة فروع أكبر البنوك الحكومية؛ البنك الأهلي المصري، ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

دولار أمريكي

أسعار العملات بالبنك المركزي المصري

واستقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه عند مستوى سعري 15.66 و15.76 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

فيما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه اليوم، ليسجل 18.17 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع.

وكذلك سجل سعر العملة الإنجليزية صعودا أمام نظيرتها المحلية، ليصل عند 21.51 جنيه للشراء و21.65 جنيه للبيع.

وعند 4.18 و4.20 جنيه للشراء والبيع على التوالي، يتداول سعر الريال أمام الجنيه اليوم.

فيما أعلن البنك المركزي، استقرار سعر صرف الدرهم أمام الجنيه، عند 4.26 و4.29 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

أسعار العملات في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية اليوم، 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو أمام العملة المحلية، 18.09 و18.27 جنيه للشراء والبيع، على التوالي.

وحقق سعر صرف الإسترليني أمام نظيره المصري، مستوى 21.45 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع.

وبالنسبة إلى الريال السعودي، فقد سجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه ببنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أما على صعيد سعر صرف العملة الإماراتية «الدرهم»، فقد استقرت عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.