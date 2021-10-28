رئيس الجالية المصرية في بوخارست: الشعب الروماني يعشق الرئيس السيسي

اهتمام كبير في رومانيا بزيارة رئيسها كلاوس يوهانيس، لمصر اليوم الأربعاء، واستقبال الرئيس السيسي له في قصر الاتحادية، احتفالا بمرور 115 عامًا على ذكرى تأسيس العلاقات الثنائية بين مصر ورومانيا، وهو ما لاقى الاهتمام الأكبر في الشارع والإعلام الروماني.

مباشر: الرئيس الروماني حرص على زيارة مصر رغما عن الظروف الصعبة

ويوضح الدكتور عبدالله مباشر، رئيس الاتحاد العام للمصرين بالخارج فرع رومانيا، مدى اهتمام الشعب الروماني بزيارة رئيسهم إلى مصر واستقبال الرئيس السيسي له، قائلا: «الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، كان حريصًا على زيارة مصر على الرغم من الظروف الصعبة التي تعيشها رومانيا بالنسبة لتفشي وباء كورونا، ووصول نسبة الإصابات اليومية إلى 17 ألف مصاب تقريبًا، وتزداد كل أسبوع».

115 عاما من العلاقات المصرية الرومانية

وأضاف «مباشر» في حديثه مع «الوطن»، أن سفر الرئيس الروماني لمصر في تلك الظروف يعد تقديرًا كبيرًا للرئيس للسيسي ولمصر، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الصعبة في رومانيا، لكنها حرص على تلك الزيارة بمناسبة مرور 115 عامًا على العلاقات بين البلدين والتي بدأت عام 1906 ومستمرة حتى الآن، لافتًا إلى العلاقات التجارية بين البلدين متوغلة في جميع المجالات: «90% من مصانع الموبيليا بدمياط تستخدم الخشب الروماني، والأدوية والفواكه والخضراوات المصرية موجودة بقوة في رومانيا».

مظاهر تقدير الشعب الروماني للرئيس السيسي

وأشار إلى أن الشعب الروماني عطوف جدًا تجاه مصر، ولديه معلومات كتيرة عن حضارتها، ويعشق الرئيس السيسي ويتابع إنجازاته، والدليل على ذلك إهداء جامعة الدراسات الاقتصادية بمدينة بوخاريست الدكتوراه الفخرية له خلال زيارته لرومانيا عام 2019، وهي أول دكتوراه تعطى لرئيس دولة، وذلك نظرًا لجهوده في مختلف المجالات.

اهتمام إعلامي باستقبال الرئيس السيسي لنظيره الروماني

وعن اهتمام الإعلام بمقابلة الرئيسين، أوضح «مباشر»، أن المحطات والقنوات الرسمية والخاصة أعطت الزيارة اهتمامًا كبيرًا، وأذاعت مقتطفات من استقبال الرئيس السيسي لنظيره الروماني، لافتًا إلى أن العلاقة بين البلدين متفهمة، إذ أن رومانيا كانت رئيس الاتحاد الأوروبي منذ عام ونصف، وكذلك مصر كانت رئيس الاتحاد الإفريقي، فضلا عن التوأمة التي حدثت منذ أسابيع بين محافظة سيناء ومدينة سينايا في رومانيا، والتي كانت تمت بها مفاوضات السلام قبل كامب ديفيد.

مصر تعتبر بوابة الدخول للقارة الإفريقية

الجالية المصرية سعيدة جدًا بتلك الزيارة، بحسب «مباشر»، خاصة وأنها تدل على أن العلاقات بين البلدين جيدة، إذ أن مصر تعتبر بوابة الدخول للقارة الإفريقية، وكذلك رومانيا بالنسبة لأوروبا، فضلا عن أن مصر هى الوجهة الآمنة للسائح الروماني الآن، على اعتبار أن نسبة إصابات كورونا بها ضئيلة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن زيارة الرئيس الروماني إلى مصر جاءت بالتزامن مع تواجد وفد من الغرفة التجارية الرومانية المصرية ومجلس رجال الأعمال المصري الروماني، وعمل جلسة مباحثات طويلة لمناقشة سبل ازدهار التجارة بين البلدين، وتلك الجلسة مستمرة إلى غدٍ.