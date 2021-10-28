«سي إن إن» تقارن بين المالديف ومرسى علم: قطعة من الفردوس بالبحر الأحمر

قارنت شبكة سي إن إن الأمريكية، بين شواطئ مرسى علم المصرية، وجزر المالديف السياحية الشهيرة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر في مصر بمياهه الصافية ذات اللون الفيرزوي، يتمتع بطبيعة مميزة ذات سحر خاص تستقطب الزوار من أنحاء العالم كافة.

أجمل المناطق السياحية على البحر الأحمر

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن مدينة مرسى علم تُعد واحدة من أجمل المناطق السياحية الواقعة على البحر الأحمر؛ إذ تتميز بجمال شواطئها ومياهها الصافية، وشعابها المرجانية وأسماكها النادرة.

وأشارت إلى أنها تستقطب هواة الغطس والباحثين عن تجارب الراحة والاسترخاء؛ إذ تلتقي الشمس والمياه مع سحر الطبيعة الخلابة، وفيها يجد السائح المتعة التي يصبو إليها.

واستعرضت سي إن إن، في تقرير لها، تجربة زيارة مدون رحلات مصري، لمدينة مرسى علم، ووصفه لمعالمها المختلفة، ومنها شاطئ القلعان الذي يقارنه بشواطئ جزر المالديف الشهيرة.

وأوضح مدون رحلات السفر المصري، محمود شلبي، لموقع CNN، أنه يجوب أنحاء مصر بهدف تدوين تجاربه حتى يستفيد منها جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكانت زيارته إلى مرسى علم بهدف التعريف بوجهاتها.

ورغم أنها لم تكن المرة الأولى التي يزور فيها «شلبي» مدينة مرسى علم، إلا أنه حرص هذه المرة على توثيق أبرز معالمها، ومن بينها شاطئ القلعان، الذي يقارنه بالمالديف، حسبما ذكره.

في شاطئ القلعان.. المانجروف يعيش على المياه المالحة

وأشار المدون المصري، إلى أن شاطئ القلعان غني بأشجار المانجروف (القُرم)، التي تعيش على المياه المالحة، مشيرًا إلى أن هناك شجرة قديمة تقع وسط المياه تستقطب الزوار لالتقاط الصور معها.

ومن وجهة نظر محمود شلبي، تشترك مرسى علم مع جزر المالديف في سحر طبيعتها الخالص؛ إذ يمكن الاستمتاع بجمالها بعيدًا عن صخب المدن، مشيرا إلى أنه يمكنك استشعار ذلك من عدة نواحي، بدءًا من الهواء النقي الذي تستنشقه، إلى اللون الفيروزي العجيب الذي يتمتع به البحر الأحمر، والحياة البحرية المتنوعة للغاية.

وأضاف: «كل هذا موجود في مكان واحد، وهو ما يجعل مرسى علم وجهة رائعة للأشخاص الذين يسعون لقضاء عطلة مليئة بالاسترخاء؛ إذ يمكنهم التوحدّ مع الطبيعة».

واستعرض التقرير حرص المدون المصري، على توثيق تجربته الرائعة في كل من شاطئ النيزك الشهير، وكذلك حنكوراب، الذي يُعرف بشاطئ شرم اللولي، ويُصنف من قبل عمالقة السياحة البيئية بأنه أحد أفضل 10 شواطئ على مستوى العالم، فضلا عن حرصه على توثيق منطقة بيت الدلافين في أعماق البحر، التي تأوي إليها العديد من هذه الكائنات طوال العام.

وأكد التقرير، أنها تجربة تستحق عناء الوصول خلال رحلة مدتها ساعتين بالقارب، ويشير «شلبي» إلى أن جميع هذه الوجهات تقع بمحمية وادي الجمال، التي تُعد بمثابة قطعة الفردوس على ساحل البحر الأحمر، ناصحا بعدم تفويت فرصة زيارة جميع وجهات مرسى علم، لافتًا إلى أن أفضل وقت للزيارة هو فصل الشتاء.