مطار مرسى علم يستقبل أول رحلة سياحية إيطالية منذ جائحة كورونا

استقبل مطار مرسى علم، أولى رحلات السياحة الإيطالية منذ بدء جائحة كورونا، بالورود والهدايا التذكارية ورش الطائرة بالمياه كإجراء رسمي متبع طبقاً للبروتوكول الدولي، وذلك عقب منح الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لاستئناف رحلات الطيران السياحية إلى المدن المصرية.

استقبال الطائرة الإيطالية بالورود

ووصلت، منذ قليل، أولى رحلات طيران السياحة الإيطالية، وعلى متنها 140 راكبا وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية، والفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل «pcr» للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل قبل وصولهم بـ72ساعة.

عودة السياحة الإيطالية إلى البحر الأحمر

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق مرسى علم، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنادق استعدت لاستقبال السياحة الإيطالية بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، لافتاً إلى أن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا وقع مرسوما بعودة السياحة الإيطالية إلى عدة وجهات، من بينها مصر، على ان يكون ذلك مقتصرا على مدينتي شرم الشيخ ومرسى علم بالبحر الأحمر.