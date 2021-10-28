رئيس شركة مصر للطيران عن بلاغ القنبلة الكاذب: ممكن يكون هزار (فيديو)

كشف الطيار عمرو أبوالعنين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، كواليس رسالة التهديد الكاذبة لطائرة مصر للطيران المتجهة للعاصمة الروسية موسكو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر».

التعامل مع أي اشتباه بمنتهى الجدية

وأوضح «أبوالعنين»، أنه في حالة الاشتباه بوجود أي تهديد يهدد سلامة الطائرة يجرى التعامل معه بمنتهى الجدية، إلى أن يثبت سلبيته، لافتًا إلى أن «ما حدث هو أن طائرة إيرباص 220 تابعة للشركة توجهت من مطار القاهرة الدولي لأحد المطارات بموسكو، وبعد الاقلاع وجد أحد الركاب كيس يوضع فيه المخلفات في الجيب الخلفي، ومكتوب عليه تهديد لوجود قنبلة على الطائرة».

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه جرى إبلاغ طاقم الضيافة، الذي أخبر قائد الطائرة، الذي نفذ الإجراءات المتبعة، واتخذ طريق العودة لمطار القاهرة مرة أخرى، لافتا إلى أن الطائرة هبطت بسلام، ووضعت في منطقة معزولة، وجرى إنزال الركاب على وجه السرعة، وفتشتها القوات الأمنية المركبة الجوية بواسطة الكلاب البوليسية المدربة، وكذلك حقائب الركاب، وتبين سلبية البلاغ.

سلامة الركاب أولوية

ولفت الطيار عمرو أبوالعنين، إلى أن بعض الركاب استاؤ بسبب العودة والتأخير، مشددًا على أهمية سلامتهم وأمنهم، وأن ذلك في المقام الأول، مشددا على أن إهمال هذه الإجراءات قد يوقف نشاط الشركة عالميًا، ويخضعها لغرامات شديدة وإنذرات، منوها إلى أن ما فعلوه هو الاجراءات التي يجب اتخاذها بمنتهى الجدية.

وأضاف «أبوالعنين» أن السلطات الأمنية تحقق في الواقعة، وأن الجميع سيخضع لاستجواب السلطات الأمنية، منهم بعض العاملين في شركة مصر للطيران وكل من تعامل مع الطائرة في الرحلات السابقة: «ممكن تكون متسابة في رحلة قبل كده على سبيل الدعابة والهزار».