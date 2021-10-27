إشادة من ركاب طائرة مصر للطيران بتعامل الشركة في واقعة التهديد

أشاد ركاب الرحلة رقم MS729 من طراز A220-300، بحسن تصرف الركب الطائر من رجال شركة مصر للطيران، وحسن تعامل قائد رحلة موسكو مع أزمة الطائرة بعد رسالة تحذيرية تشير إلى خطر يهددهم، لافتين إلى أنه فور هبوط الطائرة، وإنزال ركابها، قدمت الشركة لهم وجبات ومشروبات مجانية، لحين انتهاء كل الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الأحداث، كما وفرت للجميع كل الخدمات اللازمة لحين إقلاع رحلتهم.

إقلاع طائرة مصر للطيران مجددا من القاهرة إلى موسكو

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بشركة مصر للطيران، أن جميع ركاب رحلة موسكو التي عادت لمطار القاهرة الدولي صباح اليوم، بعد إقلاعها بـ22 دقيقة، بسبب رسالة غامضة، غادروا القاهرة قبل قليل، لاستكمال رحلتهم إلى العاصمة الروسية، وذلك بعد سلبية بلاغ يشير إلى خطر على ركاب الطائرة.

عودة رحلة مصر للطيران بعد إقلاعها بـ 22 دقيقة

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في وقت سابق اليوم، إن عودة رحلة مصر للطيران المتجهة إلى موسكو، بعد إقلاعها بـ 22 دقيقة، أمر طبيعي جدا، خاصة أن النظام العالمي للطيران المدني، يشدد على ضرورة التعامل مع أي رسالة تحذيرية على أنها حقيقية، ولا يمكن تجاهلها، حيث إنها يمكن أن تمثل خطورة داهمة على حياة الركاب، وذلك طبقاً للمنصوص عليه بأدلة العمل، ووفقا للنظام العالمي بقطاع الطيران المدني، مشددا على أنه يجب التعامل مع أي تهديد أو تحذير بشكل جدي.

وأشار إلى إنزال جميع الركاب من الطائرة للتأكد من سلامة الإجراءات اللازمة، وفور الانتهاء من الإجراءات يتم السماح للركاب بمغادرة البلاد.

وعزلت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، الطائرة فور هبوطها، وتم تمشيط الطائرة بالكامل، بمعرفة المتخصصين.

وكان مصدر مسئول بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلن عن عودة رحلة الشركة رقم MS729 من طراز A220-300، بسبب وجود رسالة تهديد من مجهول على أحد مقاعد ركاب الطائرة، وتم وصول الركاب بسلام إلى أرض مطار القاهرة.