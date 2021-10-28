انطلاق فعاليات مؤتمر «التطبيقات الحديثة وتحديات المستقبل» بهندسة أسيوط

تنظم كلية الهندسة بجامعة أسيوط، المؤتمرالدولي الثاني في الهندسة المدنية بعنوان «التطبيقات الحديثة وتحديات المستقبل»، بعد غد السبت، بمدينة الغردقة، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور حشد من الباحثين والأكاديميين فى الهندسة المدينة بالإضافة إلى ممثلي الصناعة والهيئات الحكومية.

المؤتمر يتضمن مناقشة عدداً من المحاور الهامة في الهندسة المدنية

وأشار الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر تمتد فعالياته حتى 2 نوفمبر المقبل ويهدف إلى مناقشة عدداً من المحاور الهامة في الهندسة المدنية والتى تتضمن الهندسة الإنشائية، هندسة النقل والبنية التحتية، الموارد المائية والهندسة البيئية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المستقبلية التي تواجه تطوير الممارسة المهنية لهذه التطبيقات، تهيئة بيئة مثالية لتطوير شراكات ومسارات تعاون بين المشاركين، بالإضافة لتهيئة المجال للقاء الخبراء في أساسيات وتطبيقات ومنتجات مجال الهندسة المدنية.

وأوضح الدكتور أحمد أحمد محمد السنباطي رئيس قسم الهندسة المدنية والرئيس العلمي للمؤتمر، أن المؤتمر يقدم دعوة للمشاركين لتقديم أوراق بحثية أصلية حول موضوعات المؤتمر الرئيسية، والتي تشمل «مواد إنشائية متقدمة، هندسة الكباري والأنفاق الديناميكا الإنشائية وهندسة الزلازل الهندسة الجيوتقنية المباني الشاهقة والمنشآت ذات البحور الواسعة، النظم الإنشائية المبتكرة في ترميم وتدعيم المنشآت، تصميم الخرسانة المسلحة وأكواد الممارسة الهياكل الفولاذية والمركبة الموثوقية الهيكلية ودوامية ومراقبة سلوك المنشآت عبر الزمن».

كما تشمل موضوعات المؤتمر «هندسة التشييد وإدارة المشروعات، نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، هندسة الطرق والسكك الحديدية علوم المساحة النقل المستدام ،هندسة المرور هندسة النقل الذكي، آثار تغير المناخ على الهيدرولوجيا والموارد المائية الهندسة الهيدروليكية والطاقة المائية، مراقبة موارد المياه وعلاجها وتقييمها وحمايتها ،معالجة المياه والصرف الصحي».