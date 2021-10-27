الانتهاء من تطعيم 57% من منتسبى جامعة أسيوط باللقاح المضاد لكورونا

قال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إن حملات تطعيم كافة منتسبى الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا أسفرت عن تطعيم 74113 ألف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالقطاع التعليمي والطبي والطلاب بنسبة 57.53%، مشيدا بجهود كافة قطاعات الجامعة في تنفيذ خطة إدارة الجامعة الوقائية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة الأفراد وتوفير بيئة صحية وآمنة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى متابعته المستمرة لتقرير اللجنة العليا لأعمال تطعيم كافة منتسبى الجامعة باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك من خلال المقرات الطبية التي خصصتها إدارة الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة داخل الحرم الجامعى وخارجه.

تطعيم 74113 فردا من منتسبى الجامعة

وأوضحت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى تطعيم 74.113 ألف من المستهدف والذي يبلغ 128.8044ألف، حيث جاءت النسبة التقديرية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 66% و75.53% من العاملين وبنسبة تقديرية بلغت 47.63% من الطلاب والدراسات العليا والجامعة اللإلكترونية، و تم تطعيم حوالي 3541 من الأسر وأقارب منتسبى الجامعة، يأتى ذلك بالتعاون مع مديرية الصحة وبالتنسيق مع الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبإشراف اللجنة العليا لمتابعة أعمال التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكدت نائب رئيس الجامعة، استمرار أعمال التسجيل الإلكتروني لتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الانتهاء من تطعيم كافة منتسبى الجامعة، وكشفت عن زيادة أعداد المسجلين والمتلقين بالفعل للقاح منذ بداية العام الدراسي وانتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعة.