البحرية الفرنسية تحتجز قاربي صيد بريطانيين.. والأزمة تشتعل بين البلدين

أزمة جديدة تلوح في الأفق بين فرنسا وبريطانيا بعدما فرضت الشرطة البحرية الفرنسية غرامة على سفينتي صيد بريطانيتين خلال عملية تفتيش، أمس الأربعاء، في أول خلاف جديد بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد بعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

إجراءات فحص مشددة على القوارب البريطانية في المياه الفرنسية

ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن وزيرة البحرية الفرنسية «أنيك جيراردين» أنها قالت عبر «تويتر»، إنه على الرغم من أن الفحوصات على القوارب البريطانية كانت قياسية خلال موسم صيد المحار، فقد جرى تشديدها أيضا على خلفية تشديد الضوابط في القناة، في سياق المناقشات بشأن التراخيص مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمفوضية الأوروبية، مشيرة إلى أن أحد القوارب البريطانية ضبط وهو يصطاد في خليج السين دون الحصول على التراخيص المناسبة.

واصطحبت الشرطة البحرية الفرنسية القارب وطاقمه إلى ميناء لوهافر، حيث تمت مصادرة ما قاموا بصيده وفرضوا عقوبات جزائية على مالكي السفن.

ونشرت فرنسا قائمة عقوبات تفرضها على لندن اعتبارًا من 2 نوفمبر المقبل ما لم يتم إحراز تقدم في خلاف الصيد البحري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية الفرنسيتان في بيان مشترك أن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها وأنه يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات، ولا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة.