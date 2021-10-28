وكيل سيتروين يعلن عن جيل جديد من c4.. وعمرو دياب سفيرا للعلامة بمصر

أقامت شركة «القصراوي جروب» مساء أمس الأربعاء، الحفل الخاص بطرح سيارتها الكروس أوفر الجديدة كليا من العلامة سيتروين في السوق المحلي؛ كما أعلنت خلال الحفل عن تعاون بين سيتروين مصر والنجم عمرو دياب كونه سفيرًا للعلامة التجارية سيتروين.

وقدمت شركة سيتروين و وكيلها المحلى «القصراوي جروب» سيارتين جديدتين في السوق المصري، واحدة تنتمى لفئة الهاتشباك والأخرى تنتمى لفئة الـSUV.

وخلال السطور التالية ابرز وأهم مواصفات و أسعار السيارتين C4 وC3 والذي تم الإعلان عنهم بشكل رسمي في حفل أقيم بالتجمع وقدم فيه عمرو دياب سفير علامة سيتروين عرضا غنائيا.

مواصفات سيتروين C4 الجديدة

تعمل السيارة بمحرك 1.2 لتر تربو 3 سلندر وهو نفس محرك أختها الأصغر C3 ولكن بقوة أكبر، يولد هذا المحرك 155 حصان وعزم 240 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

تتوفر في السيارة 6 وسائد هوائية و جميع أنظمة الفرامل المختلفة «ABS, EBD ,HAC» وغيرها.

كما أنها تحتوى على نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP وحساسات وكاميرات 360 درجة.

وتتميز بغيرها من المنافسين بأنها تحتوى على كراسي كهربائية بالكامل مزودة بجهاز مساج و أنظمة راحة متعددة.

الأسعار الرسمية

وأعلنت سيتروين عن توافر فئتين من C4 الجديدة كليا فى السوق المصري

الفئة الأولى بسعر 410 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 455 ألف جنيه.

كما أعلن الوكيل المحلي عن السيارة سيتروين c3 الهاتشباك والجديدة في السوق المحلي، والتي تتوفر بمحرك سعة 1.2 لتر تربو 3 سلندر، يولد قوة 110 حصان وأقصى عزم 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

الأسعار الرسمية والضمان

- الفئة الأولى بسعر 305 آلف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 355 ألف جنيه.