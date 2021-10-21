«سيتروين» تطرح سيارتين جديدتين في السوق المصري الأربعاء المقبل

تستعد شركة «سيتروين» في مصر، لطرح سيارتين جديدتين في السوق المصري يوم الأربعاء المقبل.

وستعلن الشركة عن طرح سيارة جديدة لأول مرة في السوق المصري بشكلها الجديد، والجيل الجديد من سيارة متواجدة بالفعل بالسوق المصري وتحقق مبيعات جيدة خلال الفترة الماضية.

مميزات «سيتروين C4»

وستطرح علامة «سيتروين» الفرنسية في مصر «سيتروين C4» بشكلها الجديد، والتى تنتمي لفئة الهاتشباك، بعد أن كانت تنتمي لفئة السيدان منذ تقديمها عالميا في عام 2004.

وستتوفر «سيتروين C4» الجديدة كلياً في مصر بمحرك 1.2 لتر تربو، يولد قوة 155 حصانا، وعزم أقصي حوالي 240 نيوتن متر.

طرح «سيتروين C3» بـ3 فئات

أما السيارة الثانية والتي سيتم الإعلان عنها يوم الأربعاء القادم فهي «سيتروين C3»، من الجيل الجديد بالكامل، والذي يعمل بمحرك 1.2 لتر تربو 3 سلندر، ويولد قوة 110 أحصنة.

ومن المتوقع أن تُطرح «سيتروين C3» بثلاث فئات مختلفة التجهيز، بأسعار تبدأ من 360 ألف جنيه حتى 430 ألفا.

أما «سيتروين C4»، فمن المتوقع أن تبدأ أسعارها من 400 ألف جنيه حتى 480 ألفا، بثلاث فئات مختلفة في التجهيزات، وسيقام حفل التقديم في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

كما توجد نسخة كهربائية بالكامل من «سيتروين C4»، لكنها لن تتواجد في مصر خلال هذا العام، وبحسب مصادر لـ«الوطن»، فمن المتوقع تقديم النسخة الكهربائية بالكامل في مصر خلال عام 2023 بعد أن تصبح البنية التحتية للسيارات الكهربائية مستعدة لذلك.