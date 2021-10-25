مواصفات وأسعار سيتروين C3 الهاتشباك الجديدة.. تحتوي على كاميرا

تظهر سيتروين C3 هاتشباك الجديدة كليا في السوق المصري، بعد إعلان الوكيل المحلي للعلامة التجارية عن طرحها، الأربعاء المقبل، من خلال فئتين مختلفتين في التجهيزات والمواصفات.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، أبرز مواصفات سيتروين C3 هاتشباك الجديدة كليا في السوق المصري والأسعار الرسمية بحسب ما أعلنته شركة القصراوي جروب الوكيل المحلي لعلامة سيتروين.

المواصفات الميكانيكية

تتوفر سيتروين C3 هاتشباك في السوق المصري بمحرك سعة 1.2 لتر تربو 3 سلندر، يولد قوة 110 حصان وأقصى عزم 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

الأبعاد والمقاسات

- الطول الكلي: 3996 مم

- العرض الكلي: 1892 مم

- الارتفاع: 1490 مم

مواصفات الأمان

من المميز في سيتروين C3 هاتشباك الجديدة، أن المواصفات وعوامل الأمان قياسية في الفئتين ولا يوجد اختلاف بينهما، وهما كالآتي:

- 4 وسائد هوائية في الفئتين

- تتوفر بكامل عوامل أمان الفرامل ABS - EBD وغيرهم

- نظام التحكم الإلكتروني في السيارة ESC

- نظام المساعدة عند المرتفعات HSA

- نظام التعرف على سرعات الطريق

- خاصية تثبيت كرسي الأطفال

- تنبيه السائق للاستراحة

- نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS

الإضاءة والرؤية

- مصابيح أمامية LED

- إضاءة نهارية LED

- فوانيس شبورة أمامية

- حساس إضاءة في الفئة الثانية

- حساس مطر في الفئة الثانية

- مرايات ضم في الفئة الثانية

- إضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد

التجهيزات الداخلية

- عجلة قيادة من الجلد

- زر تشغيل وإيقاف السيارة في الفئة الثانية

- نظام توفير الطاقة ECO

- مثبت ومحدد سرعة

- نظام تنبيه مغادرة الحارة المرورية

حساسات ركن خلفية

- شاشة 7 بوصات

- كاميرا خلفية في الفئة الثانية

الأسعار الرسمية والضمان

- الفئة الأولى: 305 آلاف جنيه

- الفئة الثانية: 355 ألف جنيه

وتتوفر بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.