ربة منزل تفارق الحياة على يد شقيقها في كرداسة

لفظت ربة منزل أنفاسها الأخيرة، إثر تعرضها للاعتداء بالضرب بآلة حادة على رأسها من قبل شقيقها في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة كرداسة التابع لمحافظة الجيزة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرة المجني عليها لسماع أقوالها.

بداية الواقعة

تلقى مأمور مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل ربه منزل، وبالانتقال تبين العثور على جثة "شيرين أ ط"، 40 سنة، في منزلها وسط بركة من الدماء.

وبالفحص تبين أن المجني عليها ترتدي كامل ملابسها، ومصابة بكسر في الجمجمة. وكشفت التحريات عن أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكشف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم.