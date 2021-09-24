أخبار القليوبية اليوم.. افتتاح مسجد المستشار لاشين وكشف غموض مقتل ربة منزل

شهدت محافظة القليوبية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددا من الأحداث والأخبار المهمة على مدار اليوم، منها افتتاح مسجد الراحل المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات السابق بمسقط رأس الأسرة بقرية ميت عاصم ببنها، فيما كشفت أجهزة الأمن غموض مصرع ربة منزل وتبين أن زوجها قتلها ودفنها في مقابر الصدقة بمساعدة شقيقه وصديق له، بينما أمرت نيابة الخانكة بحبس المتهمين بسرقة ألبان الأطفال بمركز طبي، ووجه رئيس جامعة بنها الجديد رسالة شكر أكد فيها اهتمامه في الفترة المقبلة بدعم المبادرات الرئاسية ومشاركة الجامعة فيها.

«الوطن» تستعرض أهم اخبار محافظ القليوبية في 24 ساعة في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة

افتتاح مسجد المستشار لاشين إبراهيم بمسقط رأسه ببنها

في بنها افتتح الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمستشار مدحت لاشين والمستشار إبراهيم لاشين، الجمعة، مسجد المستشار لاشين إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد في شهر ديسمبر من العام الماضي بقرية ميت عاصم مسقط رأس العائلة بحضور نجل الراحل المستشار إبراهيم لاشين وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية، وأعلن الشيخ صفوت أبو السعود افتتاح المسجد رسميًا وإطلاق اسم «إبراهيم الخليل» على المسجد.

رئيس جامعة بنها: الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية وتطوير التعليم والخدمات الصحية أهم أولوياتي

وجَّه الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها الجديد، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية وتعيينه رئيسا للجامعة، مشيرا إلى أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بتفعيل المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الخدمات المجتمعية في مختلف القطاعات وتطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة القليوبية مع الاهتمام بنظم الجودة لتأهيل الكليات للاعتماد وتطوير العملية التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته.

دفنها بمقابر الصدقة كشف غموض مقتل ربة منزل قتلها زوجها العرفي ببنها

تمكنت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية وقسم شرطة أول بنها من كشف غموض واقعة وفاة ربة منزل في ظروف غامضة ودفنها في مقابر الصدقة بمقابر الشموت ببنها، حيث تبين أن زوجها وراء الواقعة وكان دائم التعدي عليها وضربها بعصا خشبية فلقيت مصرعها وقام بمعاونة آخرين بدفنها في مقابر الصدقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ألقي القبض على المتهم بقتل زوجته وشريكيه وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة للتحقيق وأمرت بحبس المتهم وشريكيه 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية من الطب الشرعي والاستعلام عن أهل المتوفاة لعدم الاستدلال عليهم.

حبس 3 عاطلين سرقوا ألبان الأطفال من مركز طبي بالخانكة

أمرت نيابة الخانكة بحبس 3 عاطلين 4 أيام كونوا عصابة للسرقة واقتحموا مركزا طبيا بالخانكة وسرقوا كميات من ألبان الأطفال وجهاز كمبيوتر، واعترفوا بأنهم خططوا لسرقة مركز طبي بالخانكة حيث اقتحموا المكان من خلال الدلوف من شباك الصيدلية الخاصة بالمركز واستولوا على المسروقات ونقلوها بمركبة «توك توك» خاصة بأحدهم، مشيرين إلى أنهم تصرفوا بالبيع في الأدوات المكتبية المستولى عليها.