تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها بالأقصر: شقيق الجاني أبلغ الشرطة

ظهرت تفاصيل جديدة، في واقعة مقتل «ربة منزل»، على يد زوجها، شمال محافظة الأقصر، إثر خلافات زوجية بينهما، أدت إلى مشاجرة، ثم تسديد طعنات لها، وإنهاء حياتها بإستخدام سكين مطبخ، لتسقط أمامه ويفر هاربًا، ثم ليكتشف شقيقه الواقعة بمحض الصدفة، في أثناء دخوله الشقة للاطمئنان عليهما، وعلى الفور أبلغ الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

بلاغ لمدير الأمن

وورد بلاغًا لقسم شرطة الأقصر من أحد الأشخاص، شمال محافظة الأقصر، يفيد بالعثور على زوجة شقيقه، جثة هامدة على الأرض، في أثناء دخوله الشقة للاطمئنان عليهما.

وعلى الفور، جرى إبلاغ اللواء خالد عبدالحميد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، بالواقعة، من قبل قسم شرطة الأقصر بوسط المدينة.

وانتقل رجال المباحث بقسم شرطة الأقصر، لمكان الواقعة، وجرى العثور على جثة سيدة تبين أنها تدعى «م. ي. ع»، 20 عاما، متزوجة من «ح. ع. م»، 28 عامًا، ملقاة على الأرض جثة هامدة، وعليها آثار دماء في الرقبة والبطن.

معاينة الجثة

وتبيّن من المعاينة المبدئية لجثة السيدة ربة المنزل، وجود طعنات في منطقة البطن وحول الرقبة، باستخدام آلة حادة عبارة عن سكين مطبخ استخدمها الجاني في التخلص منها.

وبسؤال شقيق الزوج، أكد أنه في أثناء محاولته الاطمئنان على أخيه، وعند دخول شقته فوجئ بزوجة الأخير ملقاة على الأرض جثة هامدة، وعليها آثار دماء.

وحرر محضرًا رسميا بالواقعة، والعرض على النيابة لتتولى التحقيقات.