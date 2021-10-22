مصدر أمني: كشف هوية الجثة المتحللة لـ«فتاة بئر كرداسة»

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت إلى هوية جثة الفتاة المجهولة التي عُثر عليها في حالة تحلل تام في بئر للصرف الصحي بدائرة مركز شرطة كرداسة قبل يومين.

وأضاف المصدر أن التحريات توصلت إلى أن الجثة خاصة بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، ومحرر محضر بغيابها منذ 56 يوما بمعرفة والدتها.

والدة الطفلة تتعرف عليها

وأوضح أنه تم التوصل إلى والدة الطفلة، وبالذهاب إلى مشرحة زينهم تعرفت عليها من خلال التيشيرت الذي كانت ترتديه الطفلة، ولذلك قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للهيكل العظمي والأم لمطابقة التحاليل.

وتابع المصدر أنه حتى الانتهاء من تحليل البصمة الوراثية، تم التحفظ على بعض الكاميرات الموجودة في محيط منزل الطفلة المبلغ بغيابها ورصدت الكاميرات دخولها منزل أحد الجيران ولم ترصد الخروج.

استجواب بعض الجيران للتوصل إلى حقيقة الواقعة

وأكد أن فريق البحث يستجوب بعض الجيران للتوصل إلى حقيقة الواقعة، وخاصة أن تحريات المباحث وتحقيقات النيابة العامة سوف تحدد هل الطفلة قتلت أم أنها سقطت في بالوعة للصرف الصحي ولفظت أنفاسها الأخيرة.

بداية الواقعة.. هيكل عظمي لفتاة داخل بئر

كان مأمور مركز شرطة كرداسة تلقى بلاغا بالعثور على هيكل عظمي لفتاة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة مركز الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية وفي حالة تحلل تام، وبالفحص تبين العثور على عظام الفتاة وملابسها كاملة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية الفتاة واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها، وعلى الفور تم فحص بلاغات التغيب بدائرة مركز الشرطة، وتبين وجود محضر يحمل مواصفات الملابس التي عُثر عليها بجوار الهيكل العظمي، وباستدعاء محررة البلاغ وعرض الهيكل العظمي والملابس عليها في مشرحة زينهم أكدت أنها ملابس ابنتها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.