فصل التيار الكهربائي على مدار 3 أيام في الغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة، غدًا الجمعة بالإضافة إلى يوم السبت والأحد لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية مساء.

مناطق سيتم فصل التيار الكهربائي عنها يوم الجمعة

وأفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في بيان صحفي، اليوم، بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا الجمعة وهي «سينزو مول بالطريق الدائرى ، قرية الجنجل ، الكمين الجنوبي، قرية مورنينج ستار، محطة فودافون بالكيلو 9، قرية الدولفين، قرى سهل حشيش بالغردقة»، بدءا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

مناطق سيتم فصل التيار الكهربائي عنها يوم السبت

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق يوم السبت وهي «تقسيم النور ومنتجع تاكور، البوابة الشمالية، محطة تحصيل الرسوم، محطة بنزين وطنية، محطة بنزين عويد، إنارة شمال الأحياء، عاطف عشم، سيد عبد السلام»، ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

مناطق سيتم فصل التيار الكهربائي عنها يوم الأحد

كما أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بفصل التيار الكهربائي عن «تقسيم ناصر، فندق كينج توت، عمارات الوفاء»، يوم الأحد من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لإجراء الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

ورش عمل بالمدارس للتوعية بترشيد استهلاك المياه

وفي سياق آخر، نفذ فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنشطة للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها بالمدارس بمدينة الشلاتين حيث تم تنفيذ ندوات للتوعية بعدد من المدارس و زيارات ميدانية لمحطات تحلية المياه للتعريف بمراحل التحلية والمجهودات المبذولة من الدوله لتوصيل كوب مياه نظيف لكل مواطن.