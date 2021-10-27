حزن في الغردقة بعد وفاة ضابط في حادث سير: لم يتوان لحظة عن خدمة الناس

سادت حالة من الحزن بمدينة الغردقة لوفاة ضابط شرطة إثر حادث سيارة، وتداول رواد التواصل الاجتماعي صور الفقيد على صفحات «فيس بوك» وسيرته العطرة طيلة أكثر من 15 عاما قضاها بين جدران مدينة الغردقة وعمله إدارة مرور البحر الأحمر.

وقال خالد عاشور من مواطني الغردقة وأحد أصدقائه، أن الفقيد كان دمث الخلق ولم يتوان لحظة عن خدمة الناس، كان محبًا للجميع وبشوش الوجه والابتسامة كانت لا تفارق وجه ولذلك أحبه الجميع.

وتابع عاشور: «كان جدع وأخلاقه عالية وأصله طيب ونقاء قلبه كان عنوانه في الحياةَ ونحتسبه عند الله من الشهداء»

يذكر أن المقدم محمود القللي التحق بالعمل في البحر الأحمر منذ أكثر من 15 سنة، وعرف عنه الانضباط وحسن الخلق ومساعدة المواطنين، وامتاز باليقظة خلال الخدمات المكلف بأدائها في الشارع.

وفاة مقدم شرطة في حادث سيارة بطريق رأس غارب

استشهد المقدم محمود القللي صباح اليوم الأربعاء إثر حادث سيارة بطريق رأس غارب الزعفرانة، وذلك أثناء عودته من الأجازة في طريقه للعمل بإدارة مرور البحر الأحمر بمدينة الغردقة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزى وعمل محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

كان تلقى اللواء محي سلامة مدير امن البحر الأحمر إخطار من غرفة العمليات البحر الأحمر بوفاة مقدم محمود القللي بإدارة مرور البحر الأحمر إثر حادث سيارة بالكيلو 35 طريق رأس غارب الزعفرانة.

وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى رأس غارب المركزي وحرر محضر بالواقعة.

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

وفي سياق آخر شهد طريق رأس غارب الغردقة مصرع شخص وإصابة ثلاثة آخرين امس الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة بمنطقة جبل الزيت بطريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة والمصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.