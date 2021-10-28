شاب يعرض نفسه للبيع في مزاد بنيجيريا.. «طالب 49 ألف دولار»

اعتقلت السلطات النيجيرية، اليوم الخميس، شابا عرض نفسه للبيع في مزاد بشمال نيجيريا، هربا من الفقر الشديد، وقالت قوات الشرطة النيجيرية، إنه تم اعتقاله وإحالته للفحص الطبي والنفسي للتأكد من سلامة قواه العقلية.

شاب يعرض نفسه للبيع بـ 20 مليون نايرا نيجيرية

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لقوات الشرطة النيجيرية، لاوال إبراهيم فاجي، إنه تم اعتقال المدعو أليو إدريس، والبالغ من العمر 26 عاما، من قبل قوات الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة الإسلامية في مدينة كانو بشمال نيجيريا، بعد انتشار صور له على وسائل التواصل الاجتماعي تظهره حاملا لافتة يعرض نفسه للبيع من خلالها في مزاد علني، كما عرض نفسه بقيمة تقدر بـ 20 مليون نايرا نيجيرية، بما يعادل 49 ألف دولار.

وأضاف «فاجي»، أن الجميع يعلم أن هناك فقرا شديدا في البلاد، ولكن هذا لا يمنح أي شخص الحق في عرض نفسه للبيع، كما أن عصر العبودية انتهى في العالم.

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، كانت قوات الشرطة قد أحالت المتهم إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وتبين انه لا يعاني من أي خلل عقلي أو مرض نفسي.

أسباب بيع الشاب لنفسه في مزاد

وفي الإطار نفسه، قال «إدريس» إنه قرر بيع نفسه بسبب الفقر المدقع، كما أنه ينوي منح نصف المبلغ لوالديه، و2 مليون نايرا لأي شخص بإمكانه تسهيل إجراءات المزاد، متعهدا بأن يكون خادما مخلصا لمن يشتريه.

ركود اقتصادي في نيجيريا

وشهد اقتصاد نيجيريا، ركودا شديدا خلال 5 سنوات الماضية، بسبب ضعف العملة المحلية وتراجع عائدات النفط التي تمثل 90% من موارد النقد الأجنبي، بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار الأغذية، وانخفاض الحد الأدنى للأجور التي تدفع العديد من المواطنين إلى الفقر والجوع داخل البلاد.