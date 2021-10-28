طرق الحد من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هذا التوقيت من العام تنتشر الإنفلونزا الموسمية بشكل كبير حيث تنتقل الإنفلونزا الموسمية بسهولة في الأماكن المزدحمة، وعند سعال أو عطس الشخص المصاب بالعدوى، مضيفة أنه لابد من اتباع بعض الطرق للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية، كما يجب على المصاب تغطية فمه وأنفه بمنديل عند السعال والعطس، وغسل يديه باستمرار، وتعتبر الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تهاجم الجهاز التنفسي للشخص ثم الأنف والحلق والرئتين، كما تختلف هذه الإنفلونزا عن فيروسات إنفلونزا المعدة التي تسبب الإسهال والقيء.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن تختلف الإنفلونزا الموسمية عن فيروس كورونا المستجد، وبالنسبة لمعظم الأشخاص، تزول الإنفلونزا من تلقاء نفسها، لكن لابد من اتباع إرشادات الطبيب بالإضافة إلى تلقي العلاج الصحيح، لكن أحيانًا يمكن أن تكون الإنفلونزا ومضاعفاتها قاتلة، لذلك يجب على المريض التوجه مباشرة إلى الطبيب المختص لاستشارة.

طرق للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية

وأكدت على أن هناك طرق للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية وهي الابتعاد عن الأشخاص المصابين بالإنفلونزا وارتداء الكمامة حتى لا تنتقل العدوى من شخص لآخر، بالإضافة إلى أنه يفضل العطس في منديل ورميه مباشرة وغسل الأيدي بشكل جيد، مشيرة إلى أن هناك بعض الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا هم:

الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا

1- الأطفال تحت سن 5 سنوات، وخصوصًا أولئك الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر، البالغون ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة

2- المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأمد

3- الحوامل والنساء حتى أسبوعين بعد الولادة

4- الأشخاص المصابون بضعف أجهزة المناعة

5- الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو ومرض القلب ومرض الكلى ومرض الكبد والسكري

6- الأشخاص الذين يعانون من السمنة