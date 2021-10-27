«العليا للفيروسات»: تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن تلقي اللقاحات المضادة لوباء كورونا، لا يتعارض مع الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية، موضحا أن بعض الأبحاث التي أجريت في هذا الشأن ذهبت في البداية إلى أنه يجب أن يكون هناك فارق زمني بين حصول الشخص على التطعيمين سواء لقاح كورونا أو لقاح الإنفلونزا يصل إلى حوالي أسبوعين، ثم جاءت أبحاث أخرى، وبينت أنه من الممكن أن يحصل الشخص الواحد على التطعيم في نفس اليوم، قبل أن تكتشف أبحاث أخرى أن الأعراض المصاحبة للقاح كورونا تزداد حدتها إذا حصل على تطعيم الإنفلونزا في نفس اليوم.

«خطاب»: يستحسن عدم تلقي لقاح كوورنا ومصل الإنفلونزا في نفس اليوم

ونصح «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، المواطنين بعدم محاولة الحصول على اللقاحين في نفس اليوم، مضيفا: «مفيش مدعاة لده يعني»، وموضحا أنه يستحسن أن يكون هناك فاصل أسبوعين بين الحصول على اللقاحين، بغض النظر عن البدء باللقاح المضاد لوباء كورونا أو المصل المضاد للإنفلونزا.

الأبحاث تنصح بتطعيم الجميع بلقاحات الإنفلونزا بعد تشابه أعراضها مع كورونا

ولفت عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إلى أن بعض الأبحاث الجديدة توضح أنه يجب أن يتم تطعيم كل الناس باللقاحات المضادة للإنفلونزا، على عكس ما كانت تشير الأبحاث السابقة التي كانت توضح أنه يكفي تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة، بعدما رُصد تشابه كبير بين أعراض كورونا خلال موجته الرابعة مع أعراض الإنفلونزا.