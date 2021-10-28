مروان يونس يكشف كواليس مشاركته بفيلم عروستي: فرصة كبيرة

تحدث الفنان مروان يونس عن كواليس مشاركته في فيلم «عروستي» الذي يُعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، مشيرًا أنه أكبر فرصة تمثيلية حصل عليها وذلك خلال لقائه في برنامج «لايت شو» المذاع عبر قناة الحياة.

مروان يونس: دوري مهم في فيلم عروستي

وقال مروان يونس، إن دوره في فيلم عروستي ليس بعيدًا عن شخصيته التي يظهر بها في الفيديوهات، متابعًا أن الدور يعد أكبر فرصة تمثيلية حصل عليها.

وعن تفاصيل شخصيته خلال أحداث الفيلم أوضح أنه يقوم بدور صديق الفنان أحمد حاتم، وزميله في العمل، وله دور مهم في الفيلم، معبرًا: «مش حد لو اتشال الفيلم هيمشي».

واستكمل حديثه عن ردود الأفعال التي جاءته بعد عرض الفيلم، مؤكدًا أنه سعيد جدًا بردود الأفعال الجميلة التي وصلت له على الشخصية، بالإضافة إلى تعليقات كثيرة من المشاهدين بتقول: «أنت وقعتنا من الضحك».

وحقق فيلم عروستي نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه في السينمات وتصدر شباك التذاكر أكثر من مرة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي حول لعبة «عروستي» بين بطلي العمل أحمد حاتم، وجميلة عوض والمنافسة بينهما، وطرح الأسئلة حول فروقات الزواج عن حب وزواج الصالونات.

أحمد حاتم ينفي التشابه بين فيلمي «عروستي» و«Me before you»

وكان الفنان أحمد حاتم في تصريح سابق لـ«الوطن» نفى التشابه بين أحداث الفيلم وبين أحداث الفيلم الأجنبي الشهير «Me before you»، بسبب انتشار مشهد الشراب المشاهد للفيلم الأجنبي، مؤكدًا أن التشابه بين الفيلمين غير حقيقي، قائلا: «اللي هيشوف الفيلم هيعرف دا كويس، هو بس مشهد الشراب، ولكن الفكرة ملهاش أي علاقة نهائي بالفيلم الأجنبي».

أبطال فيلم «عروستي»

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، صابرين، مروان يونس، زينب غريب، محمود البزاوي، وغيرهم من الفنانين، تأليف مصطفى البربري ومن إخراج محمد بكير.