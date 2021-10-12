فيلم عروستي لـ أحمد حاتم يتصدر شباك التذاكر: 114 ألف جنيه

تصدر فيلم عروستي للفنان أحمد حاتم، شباك التذاكر، منذ بداية فترة عرضه يوم 22 سبتمبر الماضي، حيث حقق إيرادات في شباك التذاكر أمس الاثنين قدرها 114 ألفا و226 جنيهاً.

فيلم عروستي يحصد إشادات كثيرة من الجمهور

نال فيلم عروستي للفنان أحمد حاتم، إشادات كبيرة من الجمهور، وتدور أحداثه حول البطلين الرئيسيين أحمد حاتم وجميلة عوض، من خلال تقديمهما للعبة، وتحدث من خلالها العديد من المفارقات الممتعة، والمختلفة.

أحمد حاتم يغيب عن العرض الخاص لـ عروستي

أُقيم الشهر الماضي العرض الخاص لفيلم عروستي، وقام بحضوره العديد من الفنانين، وأصدقاء أبطال العمل، وعدد من صناع الفيلم أيضاً، بينما غاب الفنان أحمد حاتم عن هذا العرض لانشغاله بتصوير عمل فني في دولة الإمارات.

فيلم عروستي يتنافس مع 8 أفلام بدور العرض السينمائية ويتنافس فيلم عروستي لـ أحمد حاتم مع 8 أفلام أخرى بدور العرض السينمائية، وهي: «العارف»، «موسى»، «الإنس والنمس»، «البعض لا يذهب للمأذون مرتين»، «مش أنا»، «ماكو»، «30 مارس»، «200 جنيه».

أحمد حاتم يروج لفيلم عروستي على «الانستجرام»

وقام الفنان أحمد حاتم، بنشر صورة تجمعه بجميلة عوض، من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «الانستجرام»، وعلق عليها: «خايف أقول نتحسد.. عروستي بالسينمات 22/9 إن شاء الله».

وكان فيلم عروستي، للفنان أحمد حاتم، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير، وشارك في تقديمه العديد من النجوم مثل: أحمد حاتم، وجميلة عوض، وصابرين، ومحمود البزاوي، وشريف دسوقي، وزينب غريب، ومروان يونس، وعدد آخر من الفنانين، وضيوف الشرف.