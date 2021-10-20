ضبط 5 مصانع دون ترخيص لإنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية بالقليوبية

رصدت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومعامل عشوائية في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق بمديرية أمن القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهم وضبط 5 مصانع عشوائية ودون ترخيص والمديرين المسئولين عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة المستلزمات الطبية وتداول المنظفات والمطهرات والأغذية وإعادة تدوير المخلفات الزجاجية في تصنيع منتجات مغشوشة ومقلدة من مواد مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها بالأسواق.

مواد خام مجهولة المصدر

وبلغ إجمالي حجم المضبوطات 40 بكرة مواد خام «رول قماش - استيك طبي - خيوط متنوعة» تستخدم في تصنيع الكمامات والمستلزمات الطبية و32500 كمامة طبية منتج نهائي منسوب إنتاجها لشركات وهمية معبأة ومعدة للتداول و10٫1 طن مواد خام «حاصلات زراعية - ملح طعام - خل - زيوت» مجهولة المصدر تستخدم في التصنيع و12٫4 طن مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لشركة وهمية و15طن مواد خام «مخلفات زجاجية مجهولة المصدر» تستخدم في تصنيع أدوات المائدة و5900 قطعة منتج نهائي لأدوات منزلية زجاجية «أكواب - كؤوس - دورق - أطباق»، مصنعة من مواد مجهولة المصدر ومعدة للتداول، و3 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لكرتون مُصنع من مواد مجهولة المصدر معبأة ومعدة للتداول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.